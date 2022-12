Un terremoto de magnitud 6,4 deja en California al menos dos muertos y varios heridos

Al menos dos personas han muerto y otras once han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6,4 en la costa norte de California, informaron este martes las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt (California), a unos 250 kilómetros al norte de San Francisco, explicó en un comunicado que los dos fallecidos perdieron la vida "como resultado de las emergencias médicas" ocurridas durante o después del sismo.

Por el momento, unos 70.000 usuarios siguen sin red eléctrica en ese condado, aunque las compañías que ofrecen suministro están trabajando para reanudar el servicio, agregó la nota. La Oficina del Sheriff indicó que se están evaluando los daños, algunos de ellos "estructurales significativos", en instalaciones como las líneas de agua y gas en la zona de Rio Dell. Las autoridades también han detectado "daños moderados" en propiedades en Eel River Valley.

Road Closure: State Route 211 at Fernbridge, Humboldt County is CLOSED. The bridge is closed while we conduct safety inspections due to possible seismic damage. pic.twitter.com/601oOQRz2o