El tinte de cejas de Maybelline New York que triunfa en Amazon por menos de 8 euros

Brow Tattoo, es un tinte de cejas semi-permanente de larga duración, con un efecto que dura hasta tres días y que evitar que tengas que estar constantemente retocando tus cejas.

Conseguirás lucir unas cejas perfectas, naturales, uniformes y sin huecos gracias a su aplicador gloss, tan fácil como aplicarlo sobre tus cejas, esperar y retirar después sin dañar el vello.

Puedes retocarlo con agua micelar si cometes algún fallo a la hora de aplicarlo y si lo necesitas, se quita totalmente y de forma fácil con vinagre de manzana.

Disponible en tres tonos, rubio, castaño y moreno.

Modo de uso de brow tattoo

Paso 1. Limpia y exfolia tus cejas. Sécalas completamente. El producto tiñe tanto los pelitos de las cejas como la piel que se encuentra debajo.

Paso 2. Aplica una capa uniforme que cubra la totalidad de la ceja. Si cometes un error, usa un bastoncillo con agua micelar para lograr la forma que deseas.

Paso 3. Deja secar 20 min (un día de duración) o 2 h (tres días e duración). Retira la película levantándola desde la esquina interior de tu ceja.

Paso 4. Es fácil de retirar, no arranca pelitos ni duele, ya que no es un adhesivo. Compruébalo: Cejas naturales, rellenas y definidas Perfectas.

Valoraciones

El tinte para cejas de Maybelline New York con más de 12.000 valoraciones en Amazon, tiene comentarios muy positivos:

"¡Genial! Yo lo he dejado como media hora. Mi ceja es muy clarita y agarra antes el color.No se quita ningún pelo al retirar el producto! Inventazo."

"Al principio no me convencía mucho el producto, pero me decidí a comprarlo por los buenos comentarios que tiene, mis cejas son muy poco pobladas y tengo algunas zonas con menos pelos que otras, la verdad es que estoy súper súper contenta, no me esperaba este resultado."

"Este producto es el único que me ha ayudado a dejar mis cejas bien pintadas y sin tener que repasarlas durante el día."