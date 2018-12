¿Quieres irte de España? Canadá es una opción

Trabajar y estudiar en otro país es el sueño de muchos jóvenes que ven como un viaje les puede aportar oportunidades a nivel profesional y personal. Desde 2014, España y Canadá llevan a cabo el programa Working Holiday Visa, que consiste en un permiso de trabajo en el marco del convenio IEC (International Experience Canadá), que otorga el Departamento de Inmigración de Canadá (CIC).

Dicho acuerdo establece las condiciones para cada visado, como el tipo de empleo que el estudiante puede realizar, el tipo de empleador, la ubicación del permiso y el tiempo que puede trabajar durante los doce meses de duración del mismo. "A pesar de que el convenio de Working Holiday entre España y Canadá es relativamente nuevo, ya presenta mucha demanda por parte de los jóvenes españoles que ven en este visado la posibilidad de cumplir su sueño de trabajar, viajar y vivir nuevas experiencias en el extranjero", comenta María Prieto, responsable de comunicación y marketing de Chapka Assurances en España.

Los candidatos deben cumplimentar un par de formularios y presentar toda la documentación necesaria. Entre todas las solicitudes se realiza un sorteo mediante el cual se eligen a los candidatos. El gobierno canadiense envía una invitación a los ganadores para que puedan iniciar el trámite para obtener el visado. Una vez recibida la notificación de aceptación del visado, el estudiante tiene 20 días para adjuntar a la solicitud y toda la documentación necesaria para conseguir el permiso.

"La Work and Holiday Visa es una excelente oportunidad para ganar experiencia laboral en el extranjero, así como aprender idiomas. En muchos casos, los estudiantes viajan ya con un trabajo asegurado desde España", afirma María Prieto de Chapka.

Este año el proceso de postulación tiene una novedad. Por primera vez será necesario enviar los datos biométricos (huellas dactilares y foto). Los postulantes recibirán un email después de haber subido los documentos a la web junto a la solicitud. En el siguiente vídeo se detalla como hacer el proceso:

Giving your fingerprints and photos (biometrics) to complete your immigration application is a simple process. Watch this video to learn what to do once you get invited to submit your biometrics. https://t.co/6qSmpMdcoO pic.twitter.com/2YttBDuXTL