Los tripulantes detenidos en La Coruña con 3.650 kilos de cocaína simularon ser peregrinos

Los tres tripulantes de un narcosubmarino interceptado en A Pobra (La Coruña) y que permitió requisar 3.650 kilos de cocaína simularon ser peregrinos, según ha explicado este lunes en una rueda de prensa la Policía Nacional, que ha dado por desmantelada la red.

Esa estrategia no impidió que fuesen arrestados hace unos días, pese a tratar de burlar a los agentes huyendo a bordo de un taxi con su ropa mojada. Lo habitual es que este tipo de capturas sean a bordo de la embarcación o posteriormente fruto de la investigación, pero no ha sido así en este inusual caso, han dicho.

La Policía Nacional también ha puesto el foco en el método empleado para transportar la cocaína, en semisumergibles, que cada vez son más habituales.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, el jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, Antonio Martínez, ha incidido también en que, en este caso, se acabó por completo con la red de narcotráfico.

Las detenciones empezaron en A Pobra do Caramiñal (La Coruña) el pasado 13 de septiembre y terminaron con 14 arrestos, de los que 12 están en prisión provisional, además de 18 registros domiciliarios.

Martínez ha apuntado que lógicamente requisar "la droga está bien, pero desarticular toda la organización y dejarla sin capacidad de volver a actuar, es mucho mejor".

Martínez ha desvelado además que uno de ellos ya había sido controlado con anterioridad cuando transportaba droga a Estados Unidos.

Se trata esta de una operación realizada de forma conjunta con la DEA estadounidense, por lo que el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Pacheco, ha incidido en la "coordinación".

La investigación empezó durante el mes de agosto y estaba centrada en una organización asentada en el municipio coruñés de Outes.

El pasado día 13 de septiembre, los agentes detectaron que varias embarcaciones partían del puerto de O Freixo, en Outes, y establecieron un dispositivo por la costa para localizar el desembarco de la droga o su transporte.

Este apuntó a la playa de Niñeiriños, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde estaban los tripulantes, que simularon ser peregrinos y escaparon en un taxi, pero luego fueron detenidos.

La Policía Nacional localizó uno de los vehículos, que fue interceptado tras una persecución, con cocaína en su interior, mientras que el resto fue decomisada en la propia playa, donde estaba bajo una lona tras su descarga.

En total, fueron 3.650 kilos de droga, junto con los 18 registros, en los que fueron decomisados 54.680 euros, 2 embarcaciones, 5 vehículos, un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivo de almacenamiento de información y diversa documentación.