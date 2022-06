Los trucos de la 'abuela' para saber si es niño o niña

En todas las culturas los mayores tienen mucho peso a la hora de encargarse de las tradiciones. Pero en España, nuestra cultura y muchas tradiciones se han pasado de abuelos a nietos, formando estos parte de la idiosincrasia de nuestra cultura. El legado de los mayores se nota hasta en la forma en la que nos relacionamos con los objetos cotidianos. Por ejemplo cuando no nos dejamos barrer los pies por que dice la abuela que sino no te casas, y no vas a ser tú el que le lleve la contraria a ella. O cuando de repente de encuentras un diente de ajo en la mochila sin orden ni concierto aparente.

Pero hasta en los momentos más cruciales de la vida de una persona, y de otra que está por llegar, las abuelas tienen remedios caseros. Hablo de conocer el sexo del futuro bebé. Este singular juego de adivinanzas se remonta hasta el antiguo Egipto, cuando las egipcias, por consejo de sus mayores, orinaban sobre cebada para conocer que portaban en su interior.

Desde entonces generación tras generación se ha ido creando alrededor de este momento multitud de métodos caseros, con cero bases científicas, para conocer si lo que viene en camino es un niño o una niña, aunque esto no será determinado hasta que ese bebé crezca y pueda decidirlo por el mismo.

Estos son algunos de los métodos favoritos de las abuelas para adivinar qué bebé va a nacer, algunas son cuanto menos curiosas:

Bicarbonato

Para usar esta técnica es necesario un vaso, bicarbonato y orina. Juntando estos ingredientes, si en el interior del vaso se produce efervescencia, es un niño, pero si queda igual lo que viene es una niña.

El ritmo del corazón

Si el corazón del neonato va a más de 140 pulsaciones por minutos es una niña, y si es inferior un niño. El por qué pregúntaselo a tu abuela.

El color de los pezones

El color de los pezones de las embarazadas también se relaciona con el sexo del futuro bebé. Dicen las viejas lenguas que si el pezón se torna oscuro lo que se espera es un varón, mientras que si eso no sucede y mantiene su mismo color será una hembra.

El péndulo

Como si de la ouija prenatal se tratara, llega el turno del péndulo y la aguja. Ambos funcionan de forma parecida. Haciendo uso de algo que se pueda colgar, como un péndulo o un colgante, si al soltarlo sobre la tripa de la mujer en estado de buena esperanza se mueve en círculos espera a una niña, si por el contrario son movimientos en línea recta, de lado a lado, es un niño.

La aguja es parecida. Se sostiene una aguja sobre la palma de la mano y al moverla de arriba abajo trazará movimientos circulares o rectos, y al igual que en caso anterior, si el movimiento es circular será niña y si es de lado a lado, niño.