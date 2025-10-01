Dos turistas españoles encuentran toallas de la Junta de Andalucía en un hotel de Marruecos: "Me quedo muerto"

Marruecos es un destino recurrente para los turistas españoles, atraídos por ciudades como Marrakech, su cultura, los zocos laberínticos, la gastronomía local y monumentos emblemáticos como la Mezquita de la Koutoubia o el Palacio de la Bahía. Sin embargo, un reciente viaje se volvió viral por un hallazgo inesperado.

Jorge Amor, creador de contenido con más de 700.000 seguidores en Instagram y conocido por sus vídeos humorísticos y su interés por la herpetología, compartió en sus redes una curiosa sorpresa durante su estancia en un hotel marroquí junto a su amigo Jesús. En un vídeo que rápidamente se difundió en plataformas como X, Amor mostró toallas que provenían directamente de la Junta de Andalucía y de Navalmoral de la Mata.

“Si notáis que os faltan toallas, ya sabéis dónde están”, escribió en una historia acompañando el vídeo, mientras se reía al sostener las toallas junto a su amigo. Jesús ayudó a desplegarlas y al ver los logos de la Junta y de Navalmoral de la Mata, provocó la sorpresa de ambos.

“Han debido de robar todas”, bromeó Amor, aunque varios comentarios en redes apuntaban a que podrían haber sido donadas, aunque lucían prácticamente nuevas.

No es la primera vez que material español aparece en hoteles africanos. Alfonso Masoliver, corresponsal de La Razón en África, mostró recientemente que en un hotel de Togo se encontraron sábanas de la sanidad vasca. Según explicó, la imagen compartida en X evidenciaba lo que él describió como “la punta del iceberg de la mafia del material médico donado”.