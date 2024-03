Venden una isla con un histórico faro por 40.000 euros

¿Alguna vez has fantaseado con tener tu propio pedazo de paraíso, aislado de todo el mundo? Pues en los confines de Noruega, hay una isla que podría haber cumplido ese sueño realidad, pero que ya ha sido adquirida por un afortunado comprador. Estamos hablando del islote de Skalmen, en Noruega, concretamente, en el archipiélago de Smøla. En esta región hay un montón de islas en la costa noroeste de Noruega.

Esta isla en concreto, tenía un precio de entrada era 42.000 euros, aunque finalmente fue comprada por 45.000 € o 521.000 coronas noruegas. El terreno es de 39.462 m² y tiene unas impresionantes vistas dignas de ser admiradas durante horas, además de ser un estupendo lugar para la pesca.

La isla tiene un faro que tiene mucha historia para contar. Construido en 1907, además de haberle servido a los navegantes como una guía por muchísimos años, también ha sido el hogar y el testigo de la vida de las familias de los fareros que han pasado por ahí. Está construido con una estructura de troncos, y cuenta con una vivienda principal, un cobertizo y un establo, además de otro cobertizo para botes. La única manera para acceder a esta isla es por barco o por el helicóptero/avión, lo que lo convierte en una verdadera aventura y añade cierto toque de encanto al viaje.

El primer farero y marinero de la expedición de Roald Amundsen a través del Paso del Noroeste, Anton Lund hace que la historia de este faro sea aún más interesante y encantadora.

Aunque parezca un lugar de ensueño donde desconectar de todo y donde tener una vida tranquila, este sitio no se puede convertir del todo en un hogar moderno, debido principalmente a que no hay calefacción, y tiene el sistema eléctrico y las tuberías dañados por un rayo que cayó en 2017. Estas fallas requieren una inversión significativa si lo que se quiere es convertir esta isla en un hogar recurrente y duradero.

Además de la isla, el archipiélago de Smøla Cuenta con más de 5800 islas, islotes y arrecifes y una población de unos 2170 habitantes. Aunque parezca un poco desierto, el archipiélago cuenta con servicios de todas las necesidades, desde educación, hasta deportes, cultura, etc. Aquí se puede vivir de manera tranquila y desconectada, pero no tiene porque significar que no tengamos todas nuestras necesidades resueltas.

En definitiva, la isla Skalmen y su faro plasman una historia llena de aventuras, además de representar, en cierta parte, la búsqueda del ser humano por encontrar una paz y tranquilidad lejos de todo. Para la persona que ha adquirido la isla, se abre la puerta a una vida tranquila, llena de naturaleza y de paz y, para el resto de nosotros, tenemos en esta isla una inspiración de que los sueños pueden estar al alcance de la mano.