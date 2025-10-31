"El veranillo de San Martín dura tres días y fin": Las cabañuelas de Jorge Rey para el tiempo este invierno

Tras un comienzo de otoño marcado por el regreso de los sistemas de borrascas de alto impacto como el ex-huracán Gabrielle o la dana Alice, las cabañuelas de Jorge Rey han puesto fecha a las primeras nevadas de la temporada. Antes, un anticiclón se instalará sobre Europa hacia el 5 de noviembre, si bien "algunos frentes dejarán lluvias e inestabilidad en el Cantábrico".

Ya de cara al 11 y 12 de noviembre, "el frío se acentúa con nevadas en cotas altas y heladas suaves", asegura el joven aficionado a la meteorología en su último vídeo. Un episdio breve que se verá interrumpido por el conocido como veranillo de San Martín, "que dura tres días y fin", hacia el 13 de noviembre. La llegada de vientos de sur hará subir las temperaturas y, en paralelo, una dana dejaría fuertes tormentas en áreas del Levante y el norte peninsular, según el burgalés.

El mes de noviembre continuaría con ambiente variable. Después de un débil anticiclón hacia los días 17 y 18, "fuertes borrascas con viento dejarán lluvias que podrían ser fuertes en el noroeste" hacia el 22 de noviembre. El frío como tal, no regresaría hasta el 26 y 27 de noviembre por la influencia de los vientos de norte, acompañado de lluvias en el norte y el este de España.

Finalmente, esta tendencia se afianzaría en los últimos días del mes, con "nevadas fuertes en cotas altas" e incluso los primeros copos que podrían cuajar en cotas medias. Noviembre se desarrollaría así de la siguiente forma:

5-6: se impone el anticlón, salvo en el Cantábrico

11-12: nieve en cotas altas y heladas

13-14: subida de las temperaturas y tormentas en el Mediterráneo

22-23: borrascas en el noroeste

26-30: se acentúa el frío, con nevadas en cotas altas y medias

Diciembre: el frío no volverá hasta la segunda quincena

Por su parte, en la primera quincena de diciembre un anticiclón estacionario daría paso a nieblas y heladas, pero con temperaturas máximas agradables, lo que permitirá disfrutar del puente de la Constitución. "A las borrascas les va a costar entrar", puntualiza Rey. En torno al día 18, se aproximarían borrascas con vientos de sur que, más que precipitación, ayudarían a subir las temperaturas hasta alcanzar valores agradables.

No será hasta el 22 de diciembre, cuando una borrasca ya situada sobre la península "atraerá vientos continentales de Siberia" y la consecuente bajada en la cota de nieve. Este ambiente frío se mantendrá durante el día de Navidad y, en los días siguientes, se esperan lluvias débiles en el Mediterráneo. Las cabañuelas avanzan asimismo que durante el final del 2025 y el comienzo del 2026, más borrascas "con bastante viento" rozarán el norte de la península:

1-15: nieblas y heladas

18-19: suben las temperaturas diurnas

22-23: frío y posibles nevadas

26-27: lluvias débiles en el Mediterráneo

28-31: borrascas en el norte

Enero: el viento polar dejará nevadas en cotas medias

Con el Año Nuevo, una dorsal africana se estacionaría sobre la península. "Esperamos tiempo agradable en torno al Día de Reyes gracias al anticiclón durante la primera quincena", afirma el joven. No obstante, hacia el 24 de enero se produciría un cambio de tiempo radical por la llegada de vientos polares que podrían dejar nevadas fuertes incluso en cotas medias.