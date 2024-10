Continúa la conmoción por la muerte del cantante Liam Payne.

En medio del huracán de tristeza que ha rodeado la partida del ex componente de One Direction, ha habido dos reacciones que han roto los corazones de todos los fans del compositor británico: las de su ex pareja Cheryl Cole y su novia, Kate Cassidy.

La primera que rompía su silencio era Kate que, aunque agradecía las muestras de cariño, pedía privacidad porque para ella Liam lo era todo y quiere velarlo en privado.

MIentras, Cheryl Cole compartía una imagen del músico con su hijo.