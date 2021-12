Estos son los villancicos más escuchados según el país

Llega la Navidad y con ella los villancicos. Esas canciones que solo se escuchan en esta época del año y que parece que están prohibidas en otros. Ya sea para amenizar algún día o para cantarlos con tu familia, los villancicos están muy presentes hasta los comienzos de enero.

Esta tradición no solo se hace en España. Los Villancicos son populares en todo el mundo y vamos a ver cuál es el más conocido en cada país.

Austria

La conocida canción 'Noche de Paz' es originaria de Austria. Su nombre es 'Stille Nacht, heilige Nacht' y la compuso Franz Xaver Gruber en 1818.

Alemania

Un Villancico que destaca en el país germano es 'O du fröhliche', cuya traducción sería algo parecido a 'Oh alegre'. Lo compuso Johann Daniel Falk en el siglo XIX y hoy día sigue sonando en los hogares alemanes.

Italia

Siguiendo por Europa, el más icónico del país italiano es 'Tu Scendi Dalle Stelle', que traducido al español diría 'tú desciendes de las estrellas'. Esta canción fue compuesta en el 1700 y actualmente es el villancico más conocido de Italia. Incluso Luciano Pavarotti lo ha cantado:

Reino Unido

El villancico más conocido de Reino Unido seguramente se haya escuchado más veces en las casas españolas que los de Alemania o Austria. El mítico 'We Wish You a Merry Christmas' que hasta los familiares que no dominan el idioma se atreven a cantar en las cenas navideñas. Nació en el siglo XVI.

Francia

En el país galo 'Petit Papa Noël' es el villancico más popular. En esta canción un niño le pide a Papá Noel que no es olvide de los regalos.

Estados Unidos

'White Christmas' es uno de los villancicos más famosos de Estados Unidos y también uno de los que más se ha versionado a otras lenguas. En español se conoce como 'Blanca Navidad'

España

En España hay multitud de villancicos muy famosos. Entre tanta variedad podríamos destacar '25 de Diciembre'. Una canción que nació en siglo XVI pero que en 2021 seguirá sonando en todas las casas del país.