Dos youtubers se enfrentan a la deportación de Bali por una broma con una mascarilla falsa

La estupidez humana no tiene límites y casi a diario conocemos noticias que dan fe de ello de una forma más consistente. La últma de ellas ha sido que dos youtubers se enfrentan a la deportación de Bali después de que hicieron un vídeo de broma que mostraba a una de ellos infringiendo las leyes locales sobre mascarillas.

Josh Paler Lin y Leia Se les han confiscado los pasaportes por parte del gobierno local y corren el riesgo de verse obligados a abandonar Indonesia como resultado del video. En el vídeo se muestra como una mujer quiere entrar en una tienda de comestibles, pero es rechazada porque no está usando ninguna mascarilla de protección. La mujer se pinta una máscara falsa en la cara y puede entrar a la tienda. El video, que fue publicado el 22 de abril, se volvió viral. Lin tiene 3.4 millones de suscriptores en YouTube.Aunque esta fue el primer quebrantamiento de la ley en el país conocido de los youtubers, el alboroto que rodeaba el video llamó tanto la atención que las autoridades balinesas confiscaron sus dos pasaportes. Según los informes, Lin es de Taiwán pero vive en Estados Unidos, mientras que Se es ciudadana rusa, según un comunicado de la policía.

"Serán examinados junto con Inmigración para tomar la decisión de deportarlos o no", confirmó a los medios locales I Putu Surya Dharma, portavoz de la oficina regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos en Bali ."La intención de hacer este video no fue en absoluto faltar el respeto o invitar a todos a no usar máscara", dice Lin. "Hice este video para entretener a la gente porque soy un creador de contenido y mi trabajo es entretener a la gente". Indica por ultimo: "prometemos no volver a hacerlo".Esta vez, ambos están completamente enmascarados.