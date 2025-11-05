Ferran Adriá hablará sobre innovación y creatividad en la Universidad de Granada

El embajador de Telefónica, Ferran Adrià, uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial y estandarte de la innovación gastronómica va a ofrecer una conferencia en Granada dentro de la gira “Conecta Innovación: universidad, empresa y futuro” de la Red de Cátedras de Telefónica. La Universidad de Granada es una de las seleccionadas dentro de esta gira que está recorriendo diferentes universidades españolas. Desde 2021, la UGRA cuenta con una Cátedra Telefónica denominada ‘Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva’, adscrita a la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, que pretende ser un punto de encuentro y unión entre empresa y universidad en el que compartir conocimiento e innovación tecnológica en estos ámbitos.

El encuentro, que tendrá lugar mañana jueves 6 de noviembre, a partir de las 11 horas en el Salón de Grados del Edificio V Centenario de la Universidad de Granada, contará con la participación de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el director Territorial Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia. Con una conferencia titulada ‘Sapiens: mi receta para innovar’, Ferran Adrià compartirá con la comunidad universitaria su metodología, centrada en conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación, que resaltará la importancia de la innovación también en el ámbito académico.

Adrià fue nombrado embajador de Telefónica en 2010. Desde entonces ha acompañado a la compañía en diversos proyectos y ha visitado países y ciudades en los que Telefónica tiene presencia. Las acciones que han llevado a cabo han girado en torno a la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías.

Por la tarde, Ferran Adrià visitará la incubadora de empresas “El Carmen”, promovida por la Diputación de Granada y gestionada por Telefónica.