Movistar se convierte en socio tecnológico de San Diego Comic-Con Málaga

Movistar, partner tecnológico de San Diego Comic-Con Málaga, facilitará que todos los participantes puedan seguir de manera óptima este evento, que conjuga el mundo de la tecnología y el entretenimiento. La cita es en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) del 25 al 28 de septiembre y contará con Arnold Schwarzenegger como invitado de honor.

Durante estos días Movistar proporcionará el acceso a la conectividad fija a todos los stands y producciones audiovisuales, así como la conectividad móvil de aquellos que visiten el recinto ferial – más de 100.000 fans de unos 20 países-, buscando que todos los asistentes tengan la mejor experiencia a través de la mayor conexión posible en un festival que por primera vez sale de EEUU y llega a Europa, en concreto a Málaga. Para ello, la red permanente de Movistar de acceso a FYCMA ha sido optimizada y dimensionada especialmente para ofrecer el mejor servicio a los usuarios gracias a la red fija de Telefónica España. Además, Movistar va a trasladar una unidad móvil con cobertura 5G. Movistar consolida así su compromiso con Málaga al estar presente en los principales acontecimientos de la ciudad; hitos que impulsan su proyección global. Tanto la compañía como la ciudad de Málaga continúan avanzando para seguir siendo referentes en transformación e innovación tecnológica.

El evento San Diego Comic-Con Málaga está diseñado como un parque temático experiencial que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y añade una extensión de 22.000 m2 de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio. Un total de 80.000 m2 entre los que se encuentra el escenario principal con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas, respectivamente. Espacios como Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas.