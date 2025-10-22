Telefónica e INCIBE se alían para fomentar la ciberseguridad entre la ciudadanía

Telefónica España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han firmado un convenio para llevar a cabo actividades conjuntas que refuercen la ciberseguridad en la sociedad española.

Así, Telefónica se convierte en la primera operadora en colaborar con INCIBE, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para impulsar la ciber-resiliencia de la ciudadanía, con especial atención a menores y empresas. Estas acciones de ciberseguridad se pondrán en marcha en los próximos 4 años por todo el territorio y estarán centradas en la divulgación y formación para impulsar un uso seguro del ecosistema digital dentro del marco normativo europeo vigente. Entre las actividades y servicios que Telefónica e INCIBE pondrán en marcha para incrementar las capacidades de la población española en materia de cultura de ciberseguridad con las que luchar contra los ciberataques y ciberamenazas, destaca la creación y ejecución de campañas en formato audiovisual, tanto preventivas como reactivas, para ayudar a los usuarios a proteger sus datos e información en el entorno digital.

Además, se activarán talleres, conferencias o charlas, a fin de incrementar entre distintos colectivos su conocimiento sobre ciberseguridad y se realizarán cursos de formación personalizados para menores de edad y personal de empresas, tras un diagnóstico preliminar de las necesidades de estos según sus conocimientos y habilidades de ciberseguridad. Igualmente, se prevé el desarrollo de otras acciones de concienciación en materia de uso responsable de la tecnología que permitan mejorar la resiliencia frente a los delitos digitales.

Además, y en virtud de este vanguardista convenio, también se fomentará la colaboración conjunta en actividades ya establecidas por la operadora y el organismo público. Por ejemplo, Telefónica España colaborará con INCIBE para difundir sus soportes de atención a la ciudadanía en materia de ciberseguridad, mientras el Instituto participará en eventos de capacitación o sectoriales que Telefónica organice con orientación a clientes.