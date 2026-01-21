Telefónica muestra en FITUR cómo la tecnología transforma los destinos turísticos

Telefónica estará presente en FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en IFEMA (Madrid) desde hoy y hasta el 23 de enero, para mostrar su apuesta tecnológica que impulsa la transformación de los destinos turísticos hacia modelos más inteligentes, sostenibles y orientados al ciudadano y al visitante. Desde un stand de 30 m² ubicado en el pabellón 12, el equipo de Smart City & Turismo de Telefónica ofrecerá demostraciones y presentaciones de distintas soluciones tecnológicas diseñadas para mejorar la gestión turística y la experiencia del visitante. Entre estas, destacan la nueva versión de la plataforma Thinking City, en su vertical de turismo, el Hub de Innovación Turística (HIT), una demo de insights de turismo basados en datos, un punto de información turística inteligente y distintos ejemplos de digitalización de espacios turísticos, así como una silla monitorizada con gafas de realidad virtual que permite experimentar nuevas formas de interacción, análisis y gestión en entornos turísticos.

Telefónica cuenta con más de 10 años de experiencia acompañando a empresas y administraciones públicas en la transformación digital de ciudades y territorios. Actualmente, más de 20 millones de personas viven en municipios y regiones donde está implantada la plataforma Thinking City, una solución que contribuye a crear espacios urbanos más seguros, eficientes y sostenibles, adaptados a las necesidades cambiantes de ciudadanos, visitantes y gestores públicos.

Además, Telefónica participará en mesas redondas y encuentros sectoriales y mostrará su colaboración con SEGITTUR y con distintas entidades territoriales como Andalucía Nexus (Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía), la Diputación de Cáceres y la AMTC (Asociación de Municipios Turísticos de Canarias), reforzando así el diálogo público-privado en torno al futuro del turismo y los destinos inteligentes.