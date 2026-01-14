La "luz" de Andalucía en Fitur: 20 destinos y 7.200 metros cuadrados

La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles su programación para la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará entre el 21 y el 25 de enero de este 2026. En concreto, un gran pabellón de 7.200 metros cuadrados cubrirá la propuesta en la que se verán representados 20 destinos (provincias y municipios), unidos a una estructura central donde convergen. Así, el objetivo será realzar "la luz" de los amaneceres y atardeceres como hilo conductor desde dos campañas representativas: Surrender to the Andalusian Crush (Ríndete al encanto andaluz) y El trato Andaluz, a modo de proyección "emocional y aspiracional" con un mensaje de "convivencia, respeto y convivencia entre visitantes y residentes".

La camapaña ha sido presentada por el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien ha destacado que pabellón de Andalucía será "el más grande de toda la historia de Fitur". "La luz, como metáfora, va a ser la promesa de regreso y emoción compartida, como un lenguaje que atraviesa el espacio y conecta con nuestra campaña internacional y responde a una idea muy clara: satisfacer las expectativas de cada uno de los destinos y de los perfiles profesionales que vamos a encontrar en nuestra feria este año".

La inversión se cifra en 4,4 millones de euros y se mantiene similar al año anterior en un evento que reuinirá a más de 10.000 empresas y 161 países participantes. Con ello, el espacio se distribuye con la idea de establecer "un mosaico" de las provincias -que suman 3.720 metros cuadrados de exposición-, que, aunque "conserven su identidad, lenguaje y propuesta, forman parte de una marca común, fuerte, reconocible y coherente". "Andalucía se muestra tal como es en cada una de las gráficas, imágenes, vídeos, colores y figuras. Este ha sido nuestro anhelo en los últimos años", ha insistido Bernal.

Representación de Andalucía

La estructura, distribuida en "un espacio inteligente, funcional y emocional," dentro del pabellón 6 del recinto ferial Ifema de Madrid, tendrá una primera zona de impacto "que introduce al visitante" en la atmósfera de "la luz" y en el objetivo de la marca Andalucía. Además, destacará un espacio dedicado a ciudades Patrimono de la Humanidad. En el caso de la comunidad andaluza: Córdoba, Huelva y Baeza. De igual modo, que se dedicará un lugar a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre "como producto singular" y se añadirá "como novedad" otro dedicado al producto Puerta de Andalucía; y uno más a los Espacios Protegidos de Andalucía.

A ello, se añadirá la "zona central" donde los destinos "trabajan, se muestran y relacionan entre sí"; y que contará con la representación de 240 empresas y 160 puestos de trabajo. Entre ellas, estarán empresas de alojamientos, experiencias, transporte, y otros productos y servicios turísticos". "Tenemos más puestos de trabajo, mejores condiciones, más superficie en un entorno diseñado para favorecer el intercambio, el networking, pero también reuniones de calidad", ha incidido el consejero.

Por su parte, la cultura, gastronomía y tradiciones quedarán nuevamente expuestos en el pabellón, también con foco en los destinos de interior y litoral para "capilarizar los beneficios de la actividad turística" más allá de las capitales y "conformar una actividad que alimente la economía los 365 días del año y en cualquier parte del territorio", según ha detallado.

Impacto internacional y nacional

En cuanto al impacto, según han recalcado desde la Junta, Andalucía es "la primera opción del país para los viajeros del mercado nacional y referencia internacional en el sur de Europa". Y, respecto a ello, Bernal ha calificado Fitur como "la feria internacional más importante" y ha remarcado la "suerte de que se celebre en España". "Quien nos visita acaba rindiéndose, y lo hace a nuestra forma de vivir a una diversidad que convive, una belleza que no se impone, sino que acompaña. Esa idea que ha conectado con mercados internacionales de una manera extraordinaria", ha insistido.

En esta línea, ha puesto como ejemplo el año 2025 en el que se han conseguido recuperar "prácticamente todos los mercados internacionales". Asimismo, ha destacado el papel del turismo nacional, que aproximadamente en los "siguientes dos años volverá a ocupar su sitio" y que en Andalucía ha supuesto una invertión de "2,7 millones de euros en comunicación en la última parte del año". "Casi el 60% del turismo que recibimos es nacional", ha asegurado, mientras ha reconocido que algunos destinos "se han encarecido", pero que a la vez "han hecho un esfuerzo a la hora de renovarse, actualizarse e incrementar sus propuestas".

Desde la Consejería de Turismo, además de realzar la imagen y atracción a la región desde su campaña han querido establecer "un equilibrio" con su propuesta El trato Andaluz. Un proyecto, que según han explicado Bernal, gira en torno a los pilares de sostenibilidad social, económica, medioambiental y la cogobernanza. Ya sea, desde la coordinación de administraciones, destinos y empresas; como en la "organización" de los espacios y la incorporación de la tecnología y actividad; así como en la vertiente medioambiental, reflejada en los materiales, decisiones de consumo consciente y en espacios naturales protegidos. "Es posible crecer sin perder identidad, atraer sin invadir, emocionar sin desgastar", han destacado.

Por otra parte, la Junta de Andalucía este año pondrá en valor el patrocinio "de la noche de las agencias de viaje". Buscando "ese contacto directo y trabajo cercano" con las empresas del sector. Así, durante la semana, el pabellón andaluz se compondrá de un espacio "vivo" con experiencias sensoriales y dinámicas participativas. Habrá espacios para gymcanas, zonas de artesanos, demostraciones gastronómicas, actuaciones musicales, actividades para niños y un cine.

"Andalucía va a liderar una conversación sobre cómo debe ser el turismo del futuro. El turismo no es solo un sector más, es una de las palancas de transformación más potentes de prosperidad, cohesión social y proyección internacional de nuestra tierra", ha concluido Bernal.