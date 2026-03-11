Telefónica muestra cómo funciona su sistema Titan Connect

Telefónica ha mostrado en el pasado Mobile World Congress (MWC) un caso práctico de su reciente lanzamiento, Titan Connect, un ecosistema de soluciones pionero en España que proporciona una conectividad segura e ininterrumpida a empresas. Esta experiencia muestra la flexibilidad y fortaleza de la red para mantener las comunicaciones en condiciones excepcionales y su adaptabilidad ante situaciones críticas.

En un estadio deportivo con un aforo de 90.000 personas, mientras se juega un partido de fútbol de la Champions League, la conectividad adquiere un rol destacado no solo para que los espectadores disfruten de la mejor experiencia sino también para permitir activar las acciones necesarias para solucionar una emergencia. En este sentido, en la recreación mostrada en el MWC, la red se enfrenta al reto de ofrecer la mejor conectividad y servicios al tiempo que se facilita una asistencia casi inmediata a uno de los asistentes al encuentro deportivo en el momento del lanzamiento de un penalti que se transforma en gol. La tecnología de Telefónica consigue que se redimensione la red para no interrumpir el flujo de datos.