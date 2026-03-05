El CEO de Honor defiende en el MWC 2026 una IA que potencie al ser humano, no que lo reemplace

James Li, máximo responsable de Honor, ocupó por primera vez el escenario principal del Mobile World Congress 2026 para exponer su visión sobre el papel que debe jugar la inteligencia artificial en la vida de las personas.

Su mensaje central fue claro: la IA no debería sustituir la creatividad ni las capacidades humanas, sino amplificarlas.

"Inteligencia con alma": la apuesta filosófica de Honor

"Creemos que la esencia de la IA debe seguir centrada en el ser humano", afirmó Li ante el auditorio del congreso barcelonés. "Nuestro objetivo es dotar a la inteligencia tanto de coeficiente intelectual como de inteligencia emocional, con el poder de resolver y el alma para comprender".

Con estas palabras, el CEO resumió el concepto que vertebra la estrategia actual de la compañía: la Inteligencia humana aumentada, conocida por sus siglas en inglés como AHI.

Esta idea no es solo un eslogan corporativo. Honor la traduce en una arquitectura tecnológica concreta que combina tres capas de inteligencia: la personal, que reside en los dispositivos propios del usuario; la universal, que conecta al individuo con el conocimiento colectivo; y la llamada edge intelligence o inteligencia en el borde, que dota a robots, vehículos y otros dispositivos físicos de capacidad para percibir e interactuar con el entorno.

El objetivo es que estas tres inteligencias funcionen de forma coordinada y transparente para el usuario.

El Robot Phone, el ejemplo más tangible de esa visión

Para ilustrar en qué se traduce todo esto en la práctica, Honor presentó en el MWC su dispositivo más llamativo: el Honor Robot Phone, un smartphone equipado con un brazo robótico y una cámara impulsada por inteligencia artificial.

El aparato es capaz de seguir al usuario, ajustar el encuadre de forma autónoma y grabar con estabilización avanzada, funcionando, en palabras de la compañía, como un "director de fotografía personal".

Premios y reconocimientos

La participación de Honor en el MWC 2026 se saldó con más de 70 galardones otorgados por medios especializados de todo el mundo.

Entre los reconocimientos más destacados figura el premio a la Mejor Innovación Disruptiva en Dispositivos, concedido por los GLOMO Awards, por su tecnología de batería de silicio-carbono.

Esta solución, que ya equipa al plegable Honor Magic V6 con un 25% de contenido de silicio, permite aumentar la densidad energética sin sacrificar el grosor del dispositivo. En el congreso, Honor presentó además una versión mejorada de esta batería, con un 32% de silicio y una densidad de 985 Wh/L.

El Magic V6 fue también objeto de elogios por parte de TechRadar, que afirmó que el dispositivo "vuelve a subir el listón" en la categoría de plegables, y de GSMArena, que lo calificó de "hito" en este segmento.

Otros productos del ecosistema de Honor, como el tablet MagicPad 4 y el portátil MagicBook Pro 14, recibieron valoraciones igualmente positivas en medios como TechRadar y TechAdvisor.

Bloomberg, por su parte, consideró que la presentación de Honor en el MWC "marcó la pauta" del congreso.