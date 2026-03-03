Honor apuesta por la IA compartida en el MWC 2026: un ecosistema abierto y el Robot Phone como gran novedad

La empresa china de tecnología Honor protagonizó una de las presentaciones más ambiciosas del Mobile World Congress 2026 de Barcelona con una doble apuesta: abrir su plataforma de inteligencia artificial a terceros y presentar una nueva categoría de dispositivo que fusiona el smartphone con la robótica.

La compañía también recibió la visita del Rey Felipe VI, que acudió a su stand por segundo año consecutivo.

Una plataforma para conectar más de 20.000 servicios de IA

Durante el panel inaugural ConnectAI del congreso, Honor expuso su estrategia para convertirse en algo más que un fabricante de teléfonos. La compañía presentó Honor AI Connect, una plataforma diseñada para que socios externos puedan integrar sus servicios de inteligencia artificial en los dispositivos de la marca. El objetivo es alcanzar más de 20.000 servicios integrados antes de que acabe 2026.

La idea central es que la IA no quede encerrada en un solo dispositivo ni en un ecosistema cerrado. En palabras de Fang Fei, presidenta de Producto de Honor, "los jardines amurallados deben quedar en el pasado".

La ejecutiva participó en un debate junto a Philippe Lucas, vicepresidente ejecutivo de Innovación en Orange, en el que ambas compañías subrayaron su intención de colaborar para expandir la presencia de la IA a nuevas categorías de producto: educación, hogar inteligente, audio, juguetes o mascotas conectadas.

Para ilustrar la magnitud del cambio que anticipa, Fang Fei recurrió a una analogía geológica: comparó el momento actual con la llamada Explosión Cámbrica, el periodo en que la vida en la Tierra experimentó una diversificación masiva y acelerada. A su juicio, algo similar está a punto de ocurrir con los dispositivos inteligentes.

Del smartphone a los compañeros de IA

El concepto que subyace a esta estrategia es el de un avatar personal: un agente de inteligencia artificial que acompaña al usuario en todos sus dispositivos (teléfono, coche conectado, hogar inteligente) y es capaz de trasladar su intención de un entorno a otro de forma fluida.

Honor denomina esta visión como Inteligencia humana aumentada (AHI, por sus siglas en inglés) y la presenta como la evolución lógica de unos dispositivos que, según la compañía, pasan de ser herramientas pasivas a convertirse en aliados proactivos.

En esta misma línea, Honor presentó también su último smartphone plegable, el Honor Magic V6, junto con nuevos modelos de PC y tablets.

El Robot Phone, el dispositivo más llamativo del stand

Entre todas las novedades, el Honor Robot Phone fue el que más atención concentró. Se trata de un smartphone que incorpora un brazo robótico con cámara impulsada por inteligencia artificial, capaz de seguir al usuario, ajustar el encuadre en tiempo real y grabar con estabilización avanzada.

La compañía lo presenta como una herramienta orientada a la creación de contenido, aunque aún no ha concretado fecha de lanzamiento comercial ni precio.

Visita del Rey Felipe VI al stand de Honor

El dispositivo fue uno de los protagonistas de la visita que el Rey Felipe VI realizó al stand de Honor, donde también tuvo la oportunidad de interactuar con el robot humanoide de la compañía, que le estrechó la mano.

El monarca fue recibido por James Li, CEO de Honor, y mostró interés por las aplicaciones de la robótica y la inteligencia artificial en el ámbito cotidiano. Es la segunda visita consecutiva del Rey al espacio de Honor en el MWC, lo que refleja el creciente peso de la compañía en el ecosistema tecnológico global.