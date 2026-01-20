Campo de Gibraltar: inspiración en cada rincón, belleza infinita

En el extremo sur de Europa, en el punto exacto donde dos continentes se observan y dos mares se funden, el Campo de Gibraltar se reafirma como uno de los destinos más singulares y estratégicos del sur de Europa. Esta comarca andaluza, integrada por los municipios de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, llega a FITUR 2026 con una propuesta turística madura, coherente y ambiciosa, basada en la excelencia del territorio, la sostenibilidad y una gestión innovadora orientada al futuro.

El Campo de Gibraltar no es únicamente un destino que se visita: es un territorio que se vive. Su carácter fronterizo, su historia milenaria y su extraordinaria diversidad paisajística configuran una experiencia auténtica, marcada por la fuerza del viento, la luz del sur y una identidad cultural forjada durante siglos como cruce de civilizaciones.

Un enclave estratégico entre mares y continentes

Situado en el Estrecho de Gibraltar, uno de los enclaves geoestratégicos más relevantes del planeta, este territorio constituye un auténtico puente natural entre Europa y África, entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Una posición privilegiada que ha convertido históricamente a la comarca en espacio de intercambio cultural, biodiversidad excepcional y riqueza patrimonial.

El paisaje se articula en una sucesión de escenarios de alto valor ambiental que conforman una de las mayores concentraciones de espacios protegidos del sur de Europa. El Parque Natural del Estrecho, entre dos mares y dos continentes, destaca como santuario de biodiversidad y uno de los principales corredores migratorios de aves del continente. Sus playas —Tarifa, Los Lances o Bolonia—, con dunas vivas y fondos marinos protegidos, conviven con actividades de referencia internacional como el kitesurf, el avistamiento de cetáceos o el senderismo costero, junto a enclaves culturales de primer orden, como el conjunto arqueológico romano de Baelo Claudia, las torres almenaras o el casco histórico de Tarifa.

El Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los bosques de alcornoques más extensos y mejor conservados de Europa, aporta una dimensión atlántica única al territorio. Alcornocales centenarios, canutos de laurisilva, fauna emblemática y una red de senderos históricos configuran un paisaje cultural vivo, estrechamente ligado a tradiciones ancestrales como la saca del corcho, seña de identidad de la comarca.

Este patrimonio natural se integra, además, en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía–Marruecos, reconocimiento internacional que subraya el valor ecológico, histórico y cultural del Campo de Gibraltar y refuerza su vocación de cooperación entre ambas orillas del Estrecho.

Parque Natural de los Alcornocales

Un destino que protege lo que lo hace único

Consciente de que su principal fortaleza reside en la conservación de sus recursos, el Campo de Gibraltar se presenta en FITUR 2026 con una propuesta basada en la gestión responsable del turismo. Un modelo que apuesta por el equilibrio entre desarrollo económico, protección del patrimonio y bienestar de la población local.

Este compromiso se materializa en el trabajo coordinado de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y las delegaciones de turismo de los ocho ayuntamientos, que han adoptado de forma unánime el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), impulsado por SEGITTUR. Una metodología que permite planificar el crecimiento turístico desde una visión integral, sostenible y a largo plazo.

Innovación, sostenibilidad y gobernanza compartida

Durante 2025, la comarca ha culminado el proceso de diagnóstico DTI, financiado con fondos europeos Next Generation EU, sentando las bases de una estrategia turística común. Algeciras, Tarifa, La Línea de la Concepción y San Roque se han incorporado recientemente a la Red DTI, sumándose a Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, adheridos desde 2020.

El informe diagnóstico elaborado por SEGITTUR, fruto de un proceso participativo que ha implicado a todas las áreas municipales y al sector privado, define un plan de acción estructurado en torno a cinco ejes fundamentales: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología. Una hoja de ruta que refuerza la competitividad del destino, mejora la experiencia del visitante y garantiza la preservación de los valores que definen al territorio.

Cruceros boutique: una apuesta por la exclusividad responsable

Entre las principales novedades que el Campo de Gibraltar presenta en FITUR 2026 destaca el desarrollo de un nuevo segmento de cruceros de lujo y pequeño formato. La alianza estratégica entre la Mancomunidad de Municipios y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) impulsa un modelo turístico basado en la exclusividad responsable, alejado del turismo masivo y alineado con los valores ambientales y culturales del territorio.

Susana Pérez Custodio y May Gallego Gavira, presidenta y vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Esta estrategia, presentada inicialmente en FITUR 2025, se ha concretado en una guía cultural y de experiencias diseñada específicamente para cruceristas premium. Rutas históricas por Algeciras y La Línea de la Concepción, visitas a enclaves naturales emblemáticos como Tarifa o Bolonia, experiencias de observación de aves en Los Alcornocales o paseos por las dunas de Los Lances conforman una oferta diferenciada, orientada a un turismo de alto valor añadido.

El Campo de Gibraltar llega a FITUR 2026 consolidado como un destino de excelencia, donde la naturaleza exuberante, la historia milenaria y la innovación se entrelazan para ofrecer experiencias únicas.

El press trip internacional celebrado en octubre de 2025, con periodistas especializados en cruceros boutique, ha consolidado a la Bahía de Algeciras y al puerto de Tarifa como escalas singulares en el Mediterráneo occidental, capaces de ofrecer experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

El Campo de Gibraltar en FITUR 2026

El stand del Campo de Gibraltar estará ubicado en el Pabellón 5 de IFEMA, dedicado a Andalucía, compartiendo espacio con destinos de referencia como Jerez y Cádiz capital. Esta presencia es fruto del trabajo conjunto de la Junta de Andalucía, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios y las delegaciones de turismo de la comarca.

El jueves 22 de enero se celebrará el Día del Campo de Gibraltar, una cita clave dentro de la agenda de FITUR 2026. La jornada incluirá la presentación de un nuevo vídeo cinematográfico del destino, la intervención institucional de los alcaldes como Destinos Turísticos Inteligentes y la entrega de distintivos DTI por parte de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. Durante toda la feria, los municipios darán a conocer su oferta turística, productos locales, avances tecnológicos y propuestas gastronómicas en el espacio de showcooking.

El Campo de Gibraltar llega a FITUR 2026 consolidado como un destino de excelencia, donde la naturaleza exuberante, la historia milenaria y la innovación se entrelazan para ofrecer experiencias únicas. Un territorio con identidad propia, comprometido con un desarrollo responsable que protege su patrimonio, potencia su riqueza cultural y crea vivencias memorables para quienes lo visitan. Campo de Gibraltar: inspiración en cada rincón, belleza inﬁnita. Un lugar donde cada paisaje, cada historia y cada encuentro dejan huella, y donde siempre se desea volver.