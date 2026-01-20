Una oportunidad para hacer de Málaga una ciudad central dentro de Europa

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha superado en 2025 los 25 millones de pasajeros anuales. Alcanzar este récord no era una meta, ni siquiera un logro; era y es una oportunidad que sitúa a Málaga entre los 25 mayores aeropuertos de Europa.

Una oportunidad que da visibilidad real para acercar a millones de europeos en dos horas y media. Una oportunidad para el turismo y el afianzamiento de nuevos modelos productivos en los sectores tecnológicos y de servicios. Una oportunidad para el talento, para atraerlo y desarrollarlo. Una oportunidad para exportar nuestras capacidades e importar las que necesitamos.

Una oportunidad para convertir nuestro territorio, periférico en la Unión Europea, en territorio central al eliminar la lejanía derivada de las distancias y el tiempo, contribuyendo a hacer de Málaga una ciudad nuclear de Europa, con capacidad para alojar organismos e instituciones transnacionales, centro de decisiones y liderazgos de grandes empresas.

Definitivamente, superar los 25 millones de viajeros anuales por primera vez no era un objetivo, sino un medio para que Málaga y Andalucía se transformen en territorios importantes en la Europa de las regiones.

Y para garantizar esta oportunidad, también en 2025 Aena ha dado luz verde a la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La propuesta de Aena para el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el que transcurrirá desde 2027 a 2031, será el inicio de la mayor ola inversora de las últimas décadas, inversiones que los aeropuertos españoles necesitan después de 20 años creciendo. Y la infraestructura malagueña será una de las beneficiadas.

El proyecto de reforma y ampliación, que propiciará la transformación más ambiciosa del aeropuerto desde 2010, supondrá una inversión global de unos 1.500 millones de euros y, de acuerdo con la propia esencia del DORA, las actuaciones obedecerán a dos objetivos básicos: dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

Este gran proyecto para hacer las oportunidades más grandes es una muestra evidente del compromiso de Aena con la conectividad y el desarrollo de la provincia de Málaga y de Andalucía, ya que no hay que olvidar que los aeropuertos están al servicio del territorio en el que se asientan, para garantizar y mejorar la movilidad de sus ciudadanos y de sus empresas.

Las actuaciones planificadas se realizarán salvaguardando el entorno y con los más exigentes y exhaustivos criterios medioambientales a nuestro alcance. En este sentido, Aena siempre ha promovido que los aeropuertos cuenten con las infraestructuras más modernas, que garanticen una adecuada conectividad, una calidad excelente y los más elevados niveles de seguridad y sostenibilidad medioambiental; todo ello, con unas tarifas aeroportuarias extraordinariamente competitivas para las aerolíneas.

No cabe duda de que el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha sido y es un estratégico elemento catalizador del desarrollo que han vivido la provincia y Andalucía en la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI, conectado con cerca de 150 ciudades del mundo a través de alrededor de 250 rutas operadas por medio centenar de aerolíneas, también está dispuesto a ser un agente transformador del territorio al que da servicio, una gran oportunidad para seguir generando valor y riqueza económica y social, consolidando una Málaga fiel a lo que siempre ha sido: un territorio abierto al exterior.