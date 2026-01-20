Siente Casares los 365 días del año

Casares no se visita, se siente. Se siente al llegar y descubrir su inconfundible silueta de casas blancas suspendidas sobre la montaña; al caminar por sus calles empinadas, llenas de historia y de vida; al detenerse y mirar al horizonte para comprobar cómo el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y el continente africano se funden en una panorámica única. Casares es, sin duda, uno de los pueblos más bellos de Andalucía, pero también uno de los más auténticos, un lugar que conserva su esencia intacta.

Su privilegiada ubicación, entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, permite disfrutar en un mismo destino de playa, naturaleza y montaña. A pocos minutos del litoral y rodeado de espacios naturales de gran valor, Casares ofrece múltiples posibilidades para el ocio activo, el descanso y el contacto con el entorno. A ello se suman emblemáticos establecimientos hoteleros y exclusivos complejos turísticos, especialmente valorados por los amantes del golf y el turismo de calidad, que convierten al municipio en una opción ideal para disfrutar durante todo el año.

Casares, donde el blanco de sus calles se une al azul del mar y al alma de Andalucía

Pero Casares es mucho más que paisaje. Es historia viva. Aquí nació Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, lo que vincula al municipio de forma inseparable con la identidad, la cultura y los valores de Andalucía. Su patrimonio histórico y arqueológico, con yacimientos, vestigios y cavidades subterráneas, da testimonio de la presencia humana desde tiempos remotos, con etapas de especial relevancia en los periodos romano, árabe, medieval y contemporáneo.

Naturaleza, historia y cultura se entrelazan en un pueblo que conserva con orgullo sus tradiciones. Su gastronomía popular, ligada a la sierra, al campo y a los productos de temporada, y su folclore, con el fandango casareño como seña de identidad, forman parte de una forma de vivir que se transmite de generación en generación.

Por todo ello, Casares es un destino para los doce meses del año. Más allá del turismo estacional y de los meses de verano, siempre hay un motivo para acercarse y descubrirlo. Cada mes ofrece una experiencia distinta, una celebración, una fiesta o una tradición que invita a vivir el pueblo desde dentro: desde el orgullo andaluz de febrero al colorido carnaval de marzo; desde la emoción de la Semana Santa en abril y las carrera de montaña por parajes naturales únicos, al sabor de su gastronomía en mayo; del fuego y el mar en la Noche de San Juan a las singulares ferias populares del verano; del duende del flamenco en agosto al cine andaluz en septiembre; de las rutas y tradiciones serranas del otoño, a las castañas, Tosantos y encuentros populares de noviembre; sin olvidar la magia de la Navidad, cuando Casares se transforma en un auténtico Belén y se convierte en el mejor lugar para dar la bienvenida a un nuevo año.

Casares tiene tantas razones para ser vivido como días tiene el año. Ven, descúbrelo y déjate llevar. Ven a sentir Casares los 365 días del año.