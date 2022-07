Ni nada ni nadie hacía presagiar a Marta Navarro y José Manuel Gutiérrez lo que estaba por venir cuando hace unos años comenzaron su andadura en la hostelería abriendo una pequeña pizzería en Camas. A día de hoy esta pareja de jóvenes empresarios se ha consolidado en el sector con un producto de calidad, hecho con masa madre de cualidades óptimas, con 72 horas de maduración y harina de fuerza 00 de origen italiana e aceite de oliva virgen extra.

Al conjunto de locales del grupo mezzana, que en la actualidad cuenta con seis establecimientos y con más de 100 trabajadores, se suma ahora Masakali Pizza. Con esta nueva apuesta, con sede en Cristo de Burgos, 1, los clientes encuentran un producto que conserva la esencia de su otra marca con la no- vedad del uso de materiales sostenibles. Asimismo, ofrecen alternativas para todos los públicos gracias a sus pizzas veganas y con mozzarella sin lactosa. Tras la buena acogida a Masakali en plena pandemia, el Grupo Mezzana va a iniciar su proceso de expansión en el que tanto años ha trabajado. Las primeras franquicias se abrirán en el barrio del Porvenir, Los Remedios, Reina Mercedes, Los Bermejales y Sevilla Este.

Una opción asequible para disfrutar de un sabor auténtico y tradicional con recetas provenientes de Turín. Un amplio catálogo con más de 25 pizzas diferentes y numerosos postres artesanos que deleitan a locales y turistas. La variada propuesta gastronómica de Masakali le ha hecho merecedora de varios premios, así como le ha permito posicionarse como número uno en webs como TripAdvisor y Google.

Los interesados en probar estas pizzas pueden hacerlo in situ, a través del servicio take away o a través del reparto a domicilio, sobre vehículos eléctricos, en un área de reparto de aproximadamente 4 Km de radio.