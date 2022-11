La comida de empresa perfecta con estos consejos

LA CERCANÍA DE LAS FECHAS NAVIDEÑAS exalta muchos valores como la unión, la generosidad, la positividad… pero trae consigo también las conocidas comidas o cenas de empresa. Esta época es perfecta para tener la excusa de celebrar una reunión entre compañeros y amigos de trabajo, así como con nuestros superiores y jefes. Aunque en numerosas ocasiones pueden resultar tediosas por las numerosas comidas y reuniones de estos días, lo cierto es que es un buen motivo para conocer más en profundidad a los compañeros o compartir con estos un rato fuera del lugar de trabajo. Por ello tenemos una serie de consejos para que tu próxima comida de empresa sea un éxito, tanto para ti como para tu empresa.

Nunca dejes de asistir

No hay un manual de normas escritas sobre las comidas de empresa, pero lo cierto es que, aunque no sean obligatorias, sí que es importante asistir siempre que se pueda. La libertad de asistir o no a tan popular evento depende de cada trabajador, pero es una cuestión muy utilizada p los coordinadores o jefes de la empresa para construir equipo y conocer más a fondo cómo funcionan en conjunto.

Consume con moderación

Otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta se encuentra a la hora de comer y beber durante una comida de empresa. Aunque el ambiente sea distendido y de compañerismo no debes olvidar donde y con quien te encuentras, por lo que el comportamiento a la hora de consumir bebida y comida debe realizarse con moderación. Entre estas recomendaciones se incluye, por ejemplo, no comenzar a comer cuando falta algún comensal o realizarlo de manera ansiosa llegado al momento. Especialmente fundamental es el hecho de no criticar la comida servida o la bebida, dado que el sitio siempre es elegido por un miembro del equipo laboral y esto puede causar discrepancias. En cuanto al consumo de alcohol es algo que puede hacerse, pero siempre con moderación, especialmente si tenemos que conducir más tarde

No es el momento de ligar

Puede ser que algún compañero o compañera nos llame especialmente más la atención y queramos pasar a otro tipo de relación. Pues bien, una comida o cena de empresa no es el momento, aunque a priori pueda parecer tanto el lugar como el momento idóneo dado que su objetivo es estrechar lazos en el equipo.

Los principales motivos se encuentran en que puede que estemos importunando a la otra persona, dado que solo asiste para pasar un buen rato con sus compañeros, o incluso que al rechazarnos creemos una situación incómoda en nuestro lugar de trabajo. Todo esto sin tener en cuenta que quizás nuestra empresa prohíba las relaciones sentimentales.

No te retrases

La puntualidad es un don muy valorado en todos los contextos sociales por lo que en una comida que compartirás con tus superiores y compañeros es un extra a valorar. Por ello, uno de los mejores consejos a la hora de asistir a este tipo de citas (siempre que no acudas desde tu puesto de trabajo) es que planifiques tu ruta con antelación, previniendo posibles inconvenientes en el transporte o en el tráfico.

Acude con ropa adecuada

Cuando acudimos a una comida de empresa hay que tener en cuenta unas reglas básicas de vestimenta. Es cierto que en numerosos puestos laborales existe un código que hay que cumplir a rajatabla, como es el caso de los trajes de seguridad, pero en una comida más informal podemos acudir con un outfit más de nuestro estilo. No obstante, no olvides que se trata de una ocasión con cierta importancia y un poco más especial por lo que debes adaptar tu propio estilo hacia uno más arreglado, elegante pero sencillo.

No te vayas sin pagar

En un gran número de casos la empresa o el jefe suele hacerse cargo de la cuenta de gastos de la comida empresarial. No obstante, en algunos casos es así y puede que des por hecho que la empresa corre con estos gastos y provoques una situación bastante incómoda al día siguiente. Por ello lo mejor es asegurarse de este asunto antes de abandonar el restaurante donde se realice la comida empresarial