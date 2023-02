Alminar, un compromiso entre la familia y el equipo educativo

El Colegio Internacional Alminar es un colegio privado, mixto, laico e ideológicamente independiente, con una oferta educativa que abarca Segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Alminar es, sobre todo, un compromiso entre las familias que nos eligen y nuestro equipo educativo con un objetivo común: la formación integral de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, basada en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto y excelencia académica, y su capacitación para incorporarse al mundo global y a la sociedad de la información, desde la motivación, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Nuestro modelo educativo se establece sobre cuatro pilares fundamentales: Excelencia Educativa, Bilingüismo, Proyecto Digital y Carácter Internacional.

Excelencia Educativa

La Excelencia Educativa se refleja en los siguientes elementos fundamentales: objetivos curriculares, tutorías personalizadas, intervención del Departamento de Orientación y coordinación Familia-Colegio. En Alminar estamos convencidos de que cada alumno puede alcanzar la excelencia en función de sus capacidades y su actitud. Por eso, no olvidamos educar en la cultura del esfuerzo, de la laboriosidad, del trabajo diario y regular.

Bilingüismo

Conscientes de la importancia del dominio del inglés como lengua de intercomunicación en el mundo actual y futuro, Alminar ha desarrollado, en el marco del Sistema Educativo Español, un proyecto lingüístico propio que potencia fundamentalmente la adquisición de esa lengua partiendo de un sistema bilingüe que desarrolla la competencia comunicativa sin afectar materias troncales del currículo.

Además, a partir de 1º de Primaria, nuestro colegio comienza a preparar a sus alumnos para los exámenes oficiales de Cambridge consiguiendo excelentes resultados en estas certificaciones.

Carácter internacional

El Colegio Alminar posee un claro carácter internacional y entre sus objetivos prioritarios se encuentra el de formar ciudadanos del mundo, con conciencia de pertenecer a una comunidad global constituida sobre los valores de tolerancia y respeto, jóvenes libres, con espíritu crítico y emprendedor.

Nuestro Proyecto Internacional se concreta en las siguientes actividades: Dos eventos internacionales: International Emerging Leaders Conference (IELC) en Richmond, Virginia y FOSCAMUN en el Liceo MARCO FOSCARINI, Venecia; Intercambios y acogimiento de alumnos de otras nacionalidades que conviven con nuestros alumnos; Programas de inmersión lingüística de diversa duración en el extranjero; y el American High School Diploma, que facilita la obtención de dos titulaciones simultáneamente: el Bachillerato español y el estadounidense.

Proyecto digital

Nuestro Proyecto Digital integra tecnología y metodologías activas, con el fin de mejorar de forma significativa el aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y estimular la creatividad y el interés por aprender.

El acceso a la tecnología digital se realiza gradualmente. Desde infantil hasta 3º de EPO usamos pizarras interactivas para que nuestros alumnos se vayan familiarizando con entornos digitales. Desde 4º de EPO a 2º de Bachillerato el iPad se convierte en la herramienta básica en el aula y fuera de ella. Este dispositivo apoya, posibilita y enriquece el uso de metodologías activas, que, en conjunción con metodologías tradicionales, facilita de forma significativa el proceso de aprendizaje-enseñanza y la creación de nuevos espacios de conocimiento y desarrollo.

Instalaciones deportivas

En sus 30.000 m² Alminar alberga unas inmejorables instalaciones deportivas (con piscina climatizada, pistas de pádel, futbito, fútbol sala, atletismo, voleibol, baloncesto, balonmano y campo de fútbol 7) y amplias zonas de esparcimiento y recreo.

Departamento de Orientación y Gabinete de Psicología Infantil

El Colegio Internacional Alminar posee un Departamento de Orientación que cumple todas las funciones que le competen mediante tres planes básicos: el de atención a la diversidad, el de orientación y acción tutorial y el de orientación académica y profesional.

Aun así, es limitada la capacidad de atención a todo el alumnado del colegio mediante un simple Departamento de Orientación. Por eso, en Alminar hemos decidido ubicar un verdadero Gabinete de Psicología Infantil que multiplique la eficacia del Departamento y complemente sus funciones para llegar hasta donde aquel no puede. Psicoábaco Alminar atiende también a niños y niñas no matriculados en el colegio. Psicoábaco Alminar posee unas instalaciones excepcionales entre las que cuenta con Aula de Estimulación Temprana. También ofrece un servicio que no existe en el área metropolitana de Sevilla: los brazaletes de neurofeedback para la reeducación de la concentración según el ya testado método Wits. De este servicio pueden beneficiarse también los adultos: ancianos, deportistas, opositores..., así como quienes padecen algún tipo de trastorno que afecte a la capacidad de concentración, entre ellos el TDAH.