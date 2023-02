Excelencia educativa desde Educación Infantil hasta Bachillerato

El St. Mary’s School es un Centro Privado Plurilingüe situado en Sevilla. Inició su andadura hace 20 años recogiendo la tradición educativa de los colegios de nuestra titularidad y cuenta con dos líneas educativas en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

St. Mary’s School se fundamenta en una enseñanza activa, de carácter lúdico y de élite, con acrecentados valores éticos. Como Centro Referente UNICEF de nivel 2, promovemos la educación en Derechos de la Infancia como eje vertebrador de una educación transformadora capaz de dar respuesta a las necesidades y compromisos que requiere el ejercicio de la ciudadanía global en la sociedad actual.

Nuestro modelo pedagógico y línea metodológica vienen marcados por la Neurociencia, el modelo VESS, la teoría de las inteligencias múltiples, el constructivismo y el Learning by Doing; todo ello desarrollado en las instalaciones y espacios abiertos y multifuncionales preparados con la última tecnología que permiten responder a las necesidades del proyecto, como pueden ser el Atelier de Educación Infantil o las nuevas aulas de Bachillerato.

Para asegurar la inmersión lingüística en un entorno bilingüe real español-inglés, contamos con personal nativo que imparte más de la mitad del horario en inglés, y que les permitirá adquirir un certificado C1/C2 en la L2 y un B1/B2 en francés/ alemán/ portugués. Esta inmersión la complementamos con un programa de intercambios en el extranjero (Canadá, Inglaterra, Alemania o Francia) que enriquece el aprendizaje de idiomas y con la participación en el programa de Erasmus Plus.

La baja ratio profesor-alumno nos permite ofrecer una enseñanza personalizada en la etapa de Educación Infantil, pues se diseñan itinerarios de aprendizaje individualizado de cara a respetar los niveles madurativos del alumno, así como la detección temprana del talento.

Así mismo, dentro de la educación formal, el alumno cursa materias que le permiten trabajar simultáneamente las Hard Skills y las Soft Skills con asignaturas como Philosophy, Chess, Robotik, Entrepreneurship, Introducción al Derecho o Debate de competición y Oratoria, música y movimiento y formación instrumental (piano, guitarra y violín). Todas estas asignaturas configuran el Proyecto Ipsum, proyecto de enriquecimiento curricular, uno de los pilares metodológicos de St. Mary’s School. Nuestro programa educativo se desarrolla mediante Flipped Classroom y las herramientas proporcionadas por el modelo VESS; un modelo educativo basado en el Pensamiento como Estrategia Pedagógica, con orígenes en la cátedra del Pensamiento Visible del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard.

Distinguidos como Escuela Digital Referente por el Grupo Planeta, contamos con la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje para así poder personalizar y acompañar los alumnos tanto dentro como fuera del aula, de manera que la tecnología está presente de forma permanente en las aulas y en los espacios específicos de desarrollo tecnológico: Fab Lab, Idea Lab, Recording Studio...

En bachillerato mantenemos una ratio muy reducida, lo que nos permite conservar esa enseñanza personalizada fundamental en esta etapa. Destacamos el programa de acompañamiento y asesoramiento personal Mentoring Project, para el cual el alumno elige la figura del mentor que le ayudará y guiará en su proceso de madurez y en la toma de decisiones sobre su futuro con sesiones One to One para la gestión del talento. Todo ello complementado con el programa de Orientación Universitaria y prácticas en empresas: Work Training Practices.

La excelencia académica que caracteriza nuestro proyecto se refleja en nuestros alumnos, no solo en sus expedientes, sino también en los resultados de la PEvAU: pues el 100% de nuestro alumnado aprobó con una media de 9,21/10 y más del 56% obtuvo una nota superior a los 13 puntos; resultados que les han permitido acceder a las mejores Universidades Privadas nacionales y europeas.