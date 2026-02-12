Cada alumna y cada alumno son únicos
Por eso, en los colegios de Fomento ofrecemos una educación personalizada que hacemos realidad entre todos: padres, profesores y alumnos
BILINGÜISMO DESDE NURSERY
La formación bilingüe es un pilar del proyecto educativo desde Nursery. El inglés se adquiere mediante inmersión, priorizando el uso natural del idioma y la competencia comunicativa. Se suma el francés a partir de Primaria, con la preparación para certificaciones oficiales como Cambridge y DELF, que acreditan el nivel alcanzado.
PROYECTO STEAM
En el campo científico-tecnológico apuestan por la innovación en la educación y el aprendizaje con el método STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Este programa desarrolla estas materias trabajando el pensamiento lógico y la experimentación.
Desde los 3 años incorporan proyectos didácticos como MATEMÁTICAS DIVERTIDAS, TALLER CIENTÍFICO, CHEES PROJECT y PROGRAMACIÓN.
Estos proyectos se adaptan en las etapas de Primaria y Secundaria con programas de ROBÓTICA y SCRATCH.
