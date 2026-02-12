El auténtico logro educativo consiste en formar alumnos brillantes y comprometidos en lo humano

S ituado en el Campus CEU Andalucía, en Bormujos, el Colegio CEU San Pablo Sevilla se ha consolidado en poco más de una década como un referente en educación. Actualmente, más de 1.300 alumnos se forman en el centro desde Nursery (2 años) hasta 2.º de Bachillerato, siguiendo un modelo educativo basado en la excelencia académica y en los valores del humanismo cristiano.

Como uno de los diez colegios CEU en España, su proyecto educativo se articula en torno a cuatro ejes fundamentales: la calidad académica, la orientación y el desarrollo pleno de cada alumno, la estrecha colaboración con las familias y el compromiso con la sociedad. Este planteamiento permite educar no solo a futuros profesionales, sino también a personas íntegras y socialmente responsables. En palabras de su directora, Mª José Bello: “Nuestro objetivo es formar alumnos capaces de transformar su entorno y contribuir positivamente a la sociedad”.

Educamos para la vida, el liderazgo responsable y el servicio a la comunidad. / t

La dimensión internacional es un rasgo esencial del Colegio CEU San Pablo Sevilla. A partir del curso 26/27, el centro ofrecerá el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, con el propósito de proporcionar una formación exigente y equilibrada que prepare a los alumnos tanto para la universidad como para un mundo globalizado. Este programa fomenta el rigor académico, el pensamiento crítico y la responsabilidad personal, desarrollando competencias intelectuales, personales y sociales.

Asimismo, los estudiantes pueden cursar el Bachillerato Dual Diploma, que les permite obtener simultáneamente el título español y el estadounidense. Como Centro Examinador de Cambridge, el colegio facilita además la obtención de certificaciones oficiales de inglés con reconocimiento internacional. La inmersión lingüística comienza en Educación Infantil y se amplía con la incorporación de idiomas como el francés y el alemán, junto con programas de intercambio y estancias en el extranjero que enriquecen la formación cultural y académica del alumnado.

El proyecto educativo integra metodologías activas e innovadoras adaptadas a cada etapa. Propuestas como Forest School, Little Scientists, Go STEAM, Exhibition o Drama combinan teoría y práctica, despertando la motivación y el interés por aprender desde edades tempranas. Paralelamente, se impulsa el desarrollo de áreas como la música, el deporte, el arte, el ajedrez, la tecnología, la investigación científica y el voluntariado, contribuyendo al fortalecimiento de competencias clave para el crecimiento personal.

Las instalaciones del centro, con una superficie superior a los 35.000 m².

Las instalaciones del centro, con una superficie superior a los 35.000 m², incluyen completas zonas deportivas que permiten practicar fútbol, voleibol, tenis o atletismo, favoreciendo hábitos de vida saludables y el trabajo cooperativo. Además, el hecho de compartir campus con otros centros de la Fundación CEU Andalucía (Formación Profesional, Universidad CEU Fernando III y estudios de posgrado) genera sinergias que enriquecen notablemente la experiencia educativa.

El Colegio CEU San Pablo Sevilla dispone de un equipo vocacional que acompaña al alumno desde el inicio de su etapa escolar en su proceso de aprendizaje y maduración personal, académica y espiritual. Mediante una atención individualizada y en colaboración constante con las familias, se busca descubrir y potenciar el talento de cada estudiante, guiándolo hacia un futuro lleno de oportunidades.