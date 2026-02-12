El Centro Docente María cumple 50 años de historia

Y es que en el 50 aniversario de la fundación del colegio hemos sufrido la despedida de María Luz Arenas Casas, querida y difunta fundadora del Centro Docente María. Sin duda un momento que nos invita a reflexionar y a mirar atrás, a recordar y valorar y cómo no, a agradecer.

En este curso tan especial y simbólico aprovechamos para homenajear el trabajo, esfuerzo y dedicación de María Luz Arenas Casas, manifestamos el orgullo y la gratitud por el legado que deja. Un legado que nos comprometemos a mantener vivo sin olvidar nunca sus valores y compromiso.

Y es que la historia de María Luz Arenas Casas comienza hace más de 50 años ya que ella supo mirar lejos desde muy joven. Se marchó a vivir al extranjero con muchas incertidumbres pero gran determinación, aprendió un idioma nuevo y se adaptó a una nueva cultura. Regresó a Sevilla con la experiencia de quien ha vivido mucho, pero con todo por hacer. Traía el deseo de aportar, de crear algo duradero, algo que ayudara a otros a avanzar. Y así nació el proyecto que hoy nos trae aquí, el Centro Docente María.

El CDM, un centro de enseñanza privado, laico y bilingüe que ofrece una experiencia docente íntegra y estimulante a lo largo de todas las etapas desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Un colegio abierto al mundo que cuenta con más de 50 nacionalidades lo que lo convierte en un colegio internacional de referencia. Sin embargo, este carácter internacional no ha afectado lo más mínimo al ambiente familiar y cercano que caracteriza al CDM. Un colegio que funciona como una gran familia y en el que el trato cercano y personal entre todos/as es determinante.

La vocación internacional del CDM se concreta, además de en su programa bilingüe, en la homologación como centro preparador de Cambridge, la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual Internacional así como los intercambios con instituciones educativas de EEUU, Francia y Alemania.

Las actividades al aire libre, los hábitos de vida saludable como la buena alimentación y el deporte, el respeto al medio ambiente, la solidaridad y la ayuda al compañero/a, la tolerancia y el respeto a los demás, etc. son sólo algunos de los valores que definen la personalidad del Centro Docente María.

Sus más de 15.500 m2 de instalaciones en continua renovación y un entorno al aire libre suponen el complemento ideal al uso de la tecnología como aliada en el proceso de aprendizaje, permitiendo afrontar con absolutas garantías los retos de la enseñanza telemática a la vez que se fomentan las dinámicas en espacios abiertos.

Éste es el gran compromiso que deja María Luz Arenas Casas, un legado que sin duda lo medimos en las personas y en las oportunidades y en todos los caminos que hoy muchos siguen recorriendo gracias a ella.