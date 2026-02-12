St. Mary’s School, líder en excelencia académica y liderazgo educativo
TOP 1 mejor colegio privado y con los mejores resultados académicos de Sevilla, referente nacional por innovación pedagógica y formación global
St. Mary’s School se ha consolidado como uno de los principales referentes educativos de Sevilla, encabezando los rankings como TOP 1 mejor colegio privado y académico de la ciudad y situándose en el Top 30 nacional y Top 12 en resultados académicos. Este posicionamiento refleja la solidez de un proyecto exigente, coherente y en constante evolución. Con más de dos décadas de trayectoria, ha desarrollado un modelo basado en la excelencia académica, la atención personalizada y la proyección internacional. Desde Infantil hasta Bachillerato, potencia el talento individual, el pensamiento crítico y la autonomía intelectual mediante un aprendizaje profundo y un seguimiento individualizado.
La formación bilingüe y multilingüe, junto a programas internacionales y participación en Model United Nations —siendo el primer colegio en España en asistir— refuerza su dimensión global. La innovación pedagógica se integra de forma responsable, siendo el primer y único colegio de Sevilla con el Sello de Pantallas Responsables nivel Oro. Espacios como IdeaLab, FabLab y Recording Studio impulsan la creación y la alfabetización tecnológica crítica. Como Centro Referente UNICEF nivel 3, promueve valores, responsabilidad social y una comunidad educativa cohesionada, consolidándose como referente en Sevilla y a nivel nacional.
