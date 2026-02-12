Hacia el trilingüismo desde Infantil: la propuesta de Highlands School Sevilla

Highlands School Sevilla, perteneciente a Colegios RC —único grupo educativo cuyos centros están certificados por Cambridge—, apuesta por un modelo educativo que combina trilingüismo desde los primeros años, excelencia académica y un acompañamiento personal que pone a cada alumno y a cada familia en el centro.

Trilingüismo desde los 4 meses

En Highlands School Sevilla, la internacionalización comienza desde los 4 meses. El primer ciclo de Infantil se desarrolla íntegramente en inglés, creando una base sólida que se mantiene a lo largo de toda la etapa escolar. A este aprendizaje se suma el francés también ya desde Infantil, conformando un auténtico proyecto trilingüe (español–inglés–francés) que acompañará al alumno durante toda su formación.

Apuesta por un modelo educativo que combina trilingüismo. / Xavi Gómez

El centro es preparador oficial de los exámenes Cambridge y DELF, lo que permite a los alumnos obtener certificaciones internacionales que avalan su nivel lingüístico. Además, ofrece estancias trimestrales, semestrales y anuales en las Academias OAK de Suiza, Irlanda y Estados Unidos, así como mini estancias en el extranjero. Para aquellos que buscan ampliar horizontes, el Bachillerato Dual Americano abre la puerta a universidades internacionales mediante una doble titulación.

Acompañamiento personal: un colegio que camina junto a cada familia

El acompañamiento personal es uno de los pilares más reconocidos del colegio. Highlands School Sevilla dispone de un programa pensado para atender, con cercanía y profesionalidad, las dimensiones académica, humana y espiritual de cada alumno y de cada familia.

Ratios reducidas, tutorías continuas, talleres específicos y una activa escuela de familias permiten ofrecer un apoyo constante y adaptado a cada etapa. El colegio entiende que cada niño aprende de forma distinta y necesita una guía que valore su ritmo, su personalidad y su momento vital.

Excelencia académica que descubre y potencia el talento

La excelencia en Highlands School Sevilla no se entiende como un punto de llegada, sino como un proceso que ayuda al alumno a descubrir quién es y hasta dónde puede llegar. Por eso, desde Infantil hasta Bachillerato se aplican metodologías innovadoras que incluyen programas de emprendimiento, oratoria, orientación universitaria, prácticas profesionales, formación digital, actividades extraescolares y un programa específico para deportistas de élite.

Estas metodologías se ajustan a la forma de aprender de cada alumno. El centro impulsa iniciativas específicas tanto para quienes tienen habilidades en desarrollo como para los alumnos con altas capacidades, ofreciendo recursos como el programa HiExplora. El objetivo es claro: que cada estudiante avance con la confianza y las herramientas necesarias para crecer.

Los resultados académicos avalan este enfoque. En la última EVAU, el colegio obtuvo una media de 8,2, alcanzando una calificación máxima de 9,91 sobre 10. El 33% del alumnado consiguió una media de acceso a la universidad de sobresaliente y el 60% superó el 8.