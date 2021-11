Digitalización y formación, grandes apuestas del Colegio de Gestores Administrativos

La gran apuesta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla por la digitalización y la formación continua está ofreciendo unos magníficos resultados y ha hecho posible que se haya situado a la vanguardia en el uso de herramientas electrónicas que agilizan y facilitan la labor de la profesión y que el esfuerzo por la actualización permanente para prestar un mejor servicio obtenga reconocimientos.La Junta de Gobierno que preside Javier Corral se marcó en su toma de posesión en 2018 el doble objetivo de modernizar el Colegio y ofrecer una formación de calidad a los colegiados y los datos confirman que las expectativas se han cubierto. Así, el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla va muy por delante de los plazos previstos en la Ley para la digitalización y la utilización de recursos telemáticos para la supresión del soporte papel, gracias al trabajo realizado con anticipación, por lo que los Gestores Administrativos colegiados en Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Ceuta ya están familiarizados con el nuevo sistema, lo que les permite enfrentarse al cambio normativo con rapidez y comodidad.Por otro lado, el compromiso con la formación permanente y actualizada de los colegiados acaba de recibir un gran espaldarazo en forma de reconocimiento, ya que el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla ha obtenido el Premio “Formación en la Empresa” de la Escuela de Negocios del Campus Formativo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.El presidente del Colegio, Javier Corral, señaló en su discurso de agradecimiento al recoger el galardón que “para los gestores administrativos la formación es una obligación estatutaria, porque nuestra profesión está obligada a una formación continua para alcanzar la excelencia en el servicio a nuestros clientes y por eso es tan importante este reconocimiento”.Corral recordó también que “nos comprometimos con los colegiados a incrementar la formación, y ahora hacemos al menos una acción formativa en cada mes del año, y también a incrementar la especialización y la calidad, y estamos haciendo todo lo posible para que así sea y todo hace indicar que lo vamos consiguiendo por la respuesta y la buena valoración que tienen los cursos que estamos organizando”. Y es que para el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, asegurar una formación actualizada y adecuada de sus colegiados es la mejor manera, por no decir la única, de garantizar que los intereses de sus clientes se defienden de un modo óptimo, pues cuentan con las herramientas útiles para ello.Porque el conocimiento exacto de la realidad y de los cambios normativos permiten mejorar el ejercicio de la profesión y además contribuyen a consolidar y revitalizar las actuaciones del propio Colegio. Y, mucho más, en una coyuntura en la que las normas, los procedimientos y las herramientas cuentan cada vez con una vigencia cada vez más efímera, por lo que la manera de estar siempre al día es apostar por una formación continua de calidad.Esta circunstancia converge con la otra gran apuesta del Colegio, puesto que no puede existir una formación actualizada sin la aplicación de las últimas herramientas tecnológicas disponibles para agilizar y facilitar el ejercicio de la profesión. Y en este apartado es un pionero sin lugar a duda.De la imagen tradicional de los despachos de los Gestores Administrativos como unas oficinas con las mesas llenas de papeles y documentación hemos pasado a una actual en la que el protagonismo recae en los documentos escaneados, los archivos electrónicos y el almacenamiento en la nube, gracias a la utilización de una amplia variedad de dispositivos móviles y aplicaciones telemáticas.Ahora los Gestores Administrativos de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Ceuta cuentan con unos desarrollos informáticos y unas aplicaciones tecnológicas que no sólo agilizan y facilitan su trabajo, sino que permiten ofrecer un servicio al cliente mucho más cómodo y seguro. Por ejemplo, ya es posible dar la autorización al Gestor para realizar cualquier gestión firmando en un móvil desde su propia casa, ahorrándose por lo tanto no sólo el tiempo y la molestia de hacer el trámite por sí mismo, sino incluso también la necesidad de desplazarse.Igualmente, hemos dicho adiós a las enormes filas de archivadores para almacenar toda la documentación relativa a una gestión o cliente, puesto que ahora éste no sólo puede enviar una copia de cualquier impreso o identificación escaneada desde cualquier dispositivo móvil, sino que es subida inmediatamente a una plataforma electrónica, con lo que conlleva de ahorro en espacio y papel, y por lo tanto lo que supone de sostenibilidad.Y esta realidad es posible gracias a herramientas como el mandato electrónico, el gestor documental o el ticketing. La apuesta por la innovación del Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla provocó que la incorporación del gestor documental se produjera de manera muy temprana, en junio de 2019. Posteriormente, ya en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, comenzaron a utilizarse las Órdenes de Mandato Electrónicas, un proyecto en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos que permite que los clientes habiliten a su gestor para realizar trámites en su nombre a través de una firma remota en una Tablet o teléfono móvil. Este proyecto de digitalización sumó un nuevo hito más en octubre de 2020, cuando se inició mano a mano con la Dirección General de Tráfico el envío de la documentación de todos los expedientes a su Registro Telemático (RELE), que tan buenos resultados está ofreciendo.Javier Corral lo resumen a la perfección al afirmar que “nuestra apuesta por proyectos innovadores y pioneros a nivel nacional nos permite ofrecer un servicio más completo, ágil y fiable a nuestros colegiados, y no sólo logran que la relación con ellos sea más cómoda y sencilla, sino que también consiguen que el trabajo diario de los gestores administrativos sea más eficiente”.