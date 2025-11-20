El Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla impulsa la digitalización del sector

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla ha dado un paso decisivo en la modernización del trabajo de las gestorías con el lanzamiento de dos herramientas digitales que marcan un antes y un después en la forma de administrar expedientes y trámites con la Administración: las aplicaciones web “Mi Gestoría” y “Gestión de Tasas e Impuestos”. Ambas plataformas, desarrolladas bajo los principios de accesibilidad, seguridad e integración, buscan simplificar y agilizar el día a día de los profesionales del sector, al tiempo que refuerzan la digitalización de los procesos administrativos.

La primera de estas herramientas, “Mi Gestoría”, está diseñada para facilitar la administración de expedientes en las gestorías mediante un sistema integral que permite manejar todos los componentes de la actividad profesional desde un solo entorno. Desde la gestión de clientes, interesados, categorías y gestiones, hasta el control de suplidos y provisiones, esta aplicación ofrece una visión global del trabajo diario.

Su principal ventaja es la accesibilidad. Al ser una aplicación web, no requiere instalaciones adicionales ni mantenimiento local. Los gestores pueden acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que ofrece una gran flexibilidad y movilidad. Además, las actualizaciones se realizan de forma automática desde los servidores del Colegio, garantizando que los usuarios dispongan siempre de la versión más reciente y segura del software.

Se trata de aplicaciones digitales que transforman la gestión administrativa diaria

“Mi Gestoría” mantiene una continuidad natural con el sistema GA-Millennium, utilizado históricamente por las gestorías colegiadas. Su interfaz conserva las nomenclaturas y estructuras básicas, de modo que los usuarios pueden adaptarse rápidamente sin necesidad de largos periodos de aprendizaje. La integración total con GA-Millennium asegura, además, que cualquier expediente creado en este sistema pueda ser exportado a la nueva plataforma, permitiendo una trazabilidad completa desde la creación del expediente hasta su facturación.

Otro de los aspectos destacados de “Mi Gestoría” es su compatibilidad con Verifactu, la herramienta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para la verificación de facturas electrónicas. Esta funcionalidad permitirá a los gestores administrativos simplificar la gestión contable y reforzar la transparencia de sus operaciones. En conjunto, la aplicación se presenta como un paso firme hacia la digitalización integral de los despachos profesionales, optimizando procesos y reduciendo tiempos de gestión.

Mi Gestoría centraliza expedientes, mejora accesibilidad e integra procesos

UN SISTEMA PIONERO PARA LA GESTIÓN DE TASAS E IMPUESTOS DE LA DGT

En paralelo, el Colegio ha presentado “Gestión de Tasas e Impuestos”, una aplicación web que revoluciona la relación de las gestorías con la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta herramienta permite administrar, consultar, comprar y actualizar las tasas necesarias para los trámites con la DGT, tanto las adquiridas a través del propio sistema como las compradas directamente en la web oficial del organismo.

La aplicación ha sido diseñada pensando en la eficiencia y la comodidad de los usuarios. Su próxima integración con GA-Millennium permitirá a los gestores acceder en tiempo real a un catálogo actualizado de tasas almacenadas, lo que agilizará notablemente los trámites. Gracias a esta funcionalidad, los profesionales podrán consultar las tasas disponibles y utilizarlas de inmediato sin tener que realizar búsquedas manuales o acceder a diferentes plataformas.

Además, optimiza tasas DGT, agiliza trámites, reduce errores y aumenta productividad

Además, “Gestión de Tasas e Impuestos” incorporará un sistema de compra directa de tasas individuales a través de la API del propio servicio. Si un gestor no dispone de una tasa concreta en su almacén digital, podrá adquirirla de forma inmediata sin salir de la aplicación. El proceso será completamente transparente y seguro, garantizando que la tasa esté disponible en cuestión de segundos para completar el trámite correspondiente.

Esta automatización no solo reduce los tiempos de gestión, sino que también minimiza errores humanos y mejora la trazabilidad de cada operación. De este modo, la nueva plataforma contribuirá a optimizar los recursos y aumentar la productividad de las gestorías, que podrán dedicar más tiempo a la atención personalizada de sus clientes.

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES

Con el desarrollo de estas dos herramientas, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla reafirma su compromiso con la transformación digital del sector. Ambas aplicaciones responden a una misma filosofía: poner la tecnología al servicio del profesional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo la seguridad de los datos.

El Colegio ha destacado que estos avances forman parte de una estrategia más amplia orientada a la modernización de los servicios colegiales y la mejora continua de la atención a los gestores. En palabras de su presidente, Javier Corral, el objetivo es “proporcionar soluciones tecnológicas que hagan más sencilla, rápida y eficiente la labor del gestor administrativo, facilitando su relación con las distintas administraciones públicas”.

El lanzamiento de “Mi Gestoría” y “Gestión de Tasas e Impuestos” supone, por tanto, un salto cualitativo en la digitalización de las gestorías sevillanas, que podrán trabajar de forma más integrada, segura y eficaz. Con estas herramientas, el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla se consolida como un referente en innovación tecnológica dentro del ámbito colegial, anticipándose a las necesidades de un sector en plena transformación.