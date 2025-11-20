“El uso correcto de la tecnología mejora la calidad asistencial, agiliza los procesos y refuerza la seguridad del paciente”

El doctor Luis Capitán Morales es el director general de Innovación y Formación del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS). Durante 7 años ha sido decano de la Facultad de Medicina y es catedrático emérito en el Departamento de Cirugía. En esta entrevista nos habla sobre la importancia de las competencias digitales para los profesionales de la salud, ya que el Colegio de Médicos de Sevilla, a través de Unión Profesional, ofrece un programa formativo innovador dirigido a los profesionales de la medicina.

Dr. Luis Capitán, Director general de Innovación y Formación del RICOMS.

Pregunta.-¿Qué son las competencias digitales en el ámbito sanitario? ¿Por qué es importante su correcta utilización?

Respuesta.-Las competencias digitales son el conjunto de habilidades que permiten a los profesionales utilizar la tecnología de forma segura, eficiente y ética en su actividad diaria. Incluyen desde el manejo básico de herramientas informáticas hasta el uso avanzado de plataformas clínicas o sistemas de colaboración.

R.En sanidad, su importancia es clave: la correcta utilización de la tecnología mejora la calidad asistencial, facilita una documentación clínica más precisa en la Historia Clínica Electrónica (HCE), agiliza los procesos y refuerza la seguridad del paciente. Estas competencias están recogidas en el Marco Europeo DIGCOMP, el estándar que define qué significa hoy ser un profesional digitalmente competente.

P.-¿Cuáles son las competencias digitales más importantes para los profesionales de la salud?

R.-Entre las competencias más importantes destacan: un manejo correcto y riguroso de la Historia Clínica Electrónica; la capacidad para comunicarse de forma segura a través de medios digitales, respetando siempre la normativa de protección de datos; la habilidad para trabajar de forma colaborativa con herramientas digitales presentes en muchas instituciones sanitarias, como la suite Microsoft 365, que incluye aplicaciones como Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams o OneDrive; la protección de la identidad digital, tanto propia como de los pacientes; la comprensión básica de conceptos relacionados con la inteligencia artificial y el análisis de datos, que están adquiriendo un papel creciente en la práctica clínica.

R.Estas competencias permiten al profesional adaptarse a los sistemas sanitarios actuales, en los que la tecnología forma parte de todas las fases de la atención.

P.-¿Cómo pueden los profesionales de la salud mejorar sus competencias digitales?

R.-Hay tres vías claras para avanzar: la primera es la formación estructurada, a través de cursos y programas que enseñen paso a paso el uso de las herramientas digitales. En segundo lugar, el aprendizaje en el entorno de trabajo, aprovechando las oportunidades que ofrece el día a día para familiarizarse con nuevas aplicaciones y procesos. Y en tercer lugar, establecer prácticas en entornos seguros, como simuladores o casos prácticos, que permiten entrenar sin riesgo para los pacientes.

R.Combinar estas tres vías es la mejor forma de adquirir soltura y confianza en el uso de la tecnología.

“La formación digital impulsa profesionales preparados para la práctica sanitaria actual moderna”

P.-¿Qué herramientas digitales son esenciales para el trabajo en el ámbito sanitario?

R.-Hoy en día la atención sanitaria sería inconcebible sin herramientas digitales. Entre las más relevantes se encuentran, en nuestro caso en la sanidad, la Historia Clínica Electrónica y los sistemas de prescripción digital; las plataformas de telemedicina, que permiten realizar consultas y seguimientos a distancia; las herramientas de comunicación segura entre profesionales; los sistemas de análisis y visualización de datos, como Power BI, que facilitan la interpretación de la información asistencial.

R.También tenemos las herramientas de trabajo colaborativo incluidas en Microsoft 365, como Teams, Outlook, OneDrive o SharePoint, que ayudan a organizar y coordinar equipos. Estas herramientas nos permiten trabajar con más agilidad, seguridad y eficiencia.

P.-¿Podría explicar las características principales del Programa de Competencias digitales de UPRO?

R.-Es un programa muy completo que reúne 23 bloques temáticos en formato digital, de corta duración, concebidos para mejorar las competencias digitales de los profesionales colegiados. Está completamente alineado con el Marco Europeo de Competencias Digitales, lo que garantiza que se abordan las habilidades que realmente necesitan los profesionales en su actividad diaria.

R.Los contenidos van desde técnicas para mejorar la productividad hasta cursos de innovación, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, diseño de estrategias, gestión del cambio o utilización de herramientas como Power BI, Power Automate, Power Apps, Microsoft Teams, Microsoft Loop o el asistente de inteligencia artificial Copilot.

R.Se trata de un programa eminentemente práctico, pensado para enseñar a utilizar herramientas reales en situaciones reales. El objetivo es que cada profesional pueda aplicar en su trabajo inmediato todo lo aprendido y avanzar con seguridad en un entorno donde la transformación digital es ya una parte inseparable de la práctica sanitaria.