Pregunta.Cómo describiría el papel que desempeñan hoy los ingenieros técnicos industriales en el tejido empresarial andaluz?

Respuesta.Los ingenieros técnicos Industriales son el presente y el futuro de las empresas andaluzas. Y lo son porque su labor, su trabajo diario, no es otro que impulsar el desarrollo de nuestro tejido empresarial. La esencia de la ingeniería es llevar a la práctica ideas que hagan evolucionar y avanzar al mundo y eso es precisamente lo que hacen los colegiados de COGITISE. Son 3.500 sevillanos que viven para que nuestras empresas progresen.

P.¿Qué sectores productivos andaluces dependen más directamente de la labor de estos profesionales?

R.Desde la aeronáutica a la agricultura, pasando por la logística o la energía. Si algo define el perfil de un ingeniero técnico industrial es su gran versatilidad. Por ello, nuestra profesión roza el pleno empleo.

P.¿Qué ejemplos destacaría de proyectos o iniciativas en Andalucía impulsados o liderados por estos ingenieros?

R.Dentro de este amplio abanico de áreas en las que los ingenieros técnicos industriales están presentes, creo que es importante destacar la gran labor que mis compañeros están realizando en el sector de las energías verdes y limpias. Andalucía está siendo un referente en la implantación y el desarrollo de la energía solar, la hidráulica, el hidrógeno verde, es un campo en plena expansión gracias al liderazgo de muchos de nuestros colegiados.

P.¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los ingenieros técnicos industriales para seguir siendo un motor del desarrollo empresarial andaluz?

R.Tenemos una profesión altamente demandada que requiere, por tanto, de una alta cualificación. Las ofertas de empleo son diarias, el desempleo casi inexistente, sin embargo, las aulas en las escuelas de ingeniería no se llenan. Hay falta de vocaciones, ese es nuestro principal escollo. Por eso, desde COGITISE queremos acercar la ingeniería a los más jóvenes, para que conozcan su utilidad y su relevancia en la sociedad.

P.¿Qué cree que hace falta para atraer a más jóvenes —y especialmente a más mujeres— hacia las carreras de ingeniería?

R.Acercar la ingeniería a los ciudadanos. Visibilizar como está presente en su vida diaria y cómo les ayuda en ámbitos muy diferentes. No podemos permitir que la sociedad siga sin saber qué hace un ingeniero. Por eso tenemos que dar a conocer nuestra labor, especialmente entre los más pequeños. COGITISE desarrolla un programa de Iniciación a la impresión aditiva con impresoras 3D gracias al que colegios e institutos de nuestra provincia pueden trabajar con impresoras 3D sin coste alguno. Es una iniciativa que queremos potenciar y reforzar desde la nueva junta de gobierno porque consideramos esencial que los más pequeños puedan ver la tecnología y la ingeniería desde su vertiente más práctica. Estoy convencido de que, si conseguimos visibilizar nuestra profesión de manera amena a las aulas escolares, tendremos más ingenieros en un futuro. También mujeres, por supuesto, porque, desde mi punto de vista, los profesionales y las profesiones no tienen género y, en la ingeniería, necesitamos talento femenino, como en cualquier otro ámbito.

P.¿Cómo contribuyen los cursos y actividades formativas del colegio a mantener actualizados a los colegiados en nuevas tecnologías?

R.Estamos viviendo un momento apasionante para la ingeniería. El mundo está cambiando a pasos agigantados gracias a la digitalización, el IoT, el machine learning, la IA, … y los ingenieros técnicos industriales somos parte activa de esta gran revolución. Por ello, debemos estar al día. Debemos tener habilidades y competencias para estar a la vanguardia de los cambios que vivimos y de los que se avecinan. La formación continua es, por tanto, una máxima en nuestra profesión y desde COGITISE estamos empeñados en ofrecerle la mejor formación a nuestros colegiados. Es por ello, que vamos a reforzar el programa de cursos presenciales y online que ofrecemos en nuestra institución.

Junta de Gobierno de COGITISE.

P.¿Qué papel juegan los ingenieros autónomos dentro del colectivo profesional? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los ingenieros técnicos industriales que trabajan por cuenta propia?

R.La demanda de profesionales por cuenta propia está creciendo es por ello por lo que nos preocupa enormemente poder dar respuestas a las necesidades de estos compañeros que, muchas veces, se pueden ver solos en su trabajo diario. Existe un grave problema en la definición de las competencias de nuestro sector en diversos organismos oficiales, ya que no están recogidas por la Ley. En COGITISE vamos a afrontar de lleno estas limitaciones con la creación de una Comisión de Ejercicio Libre para que pueda reunirse con las administraciones públicas. Además de otras iniciativas como la creación de un premio anual o un nuevo espacio de consulta en nuestra web.

P.¿Qué tipo de colaboración mantiene COGITISE con empresas, universidades o centros tecnológicos?

R.COGITISE es una institución viva y dinámica. Nuestra profesión cumple este año su 175 aniversario, lo que evidencia que somos un pilar consolidado del crecimiento de nuestra sociedad. Además, en la ciudad de Sevilla somos un elemento esencial en la vertebración de su desarrollo. Tenemos en estudio planear colaboración en materia de proyectos con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Además, COGITISE va a acercar las demandas de las empresas a los colegiados, en materia de formación, Inteligencia Artificial, optimización de proyectos, etc.

P.Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los ingenieros técnicos industriales andaluces sobre el futuro de la profesión?

R.Confianza y serenidad. Nuestra profesión celebra su 175 aniversario este año en un momento importante, en el que la demanda no para de crecer, por lo que somos una parte esencial en el desarrollo económico, empresarial y social de nuestra tierra. Por ello, debemos estar preparados, apostando por la formación continua y la profesionalización de nuestros servicios. Por supuesto, en este camino no están solos, tienen abiertas las puertas de su colegio, de COGITISE, para todo aquello que necesiten.