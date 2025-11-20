Innovación odontológica para alcanzar la excelencia en la atención al paciente

Rafael Flores Ruiz lleva como presidente del CODS desde enero de 2023. Desde el comienzo de su cargo al frente de los dentistas en Sevilla, institución que reúne a 2000 profesionales, tuvo clara la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales, marcados por la incorporación a las clínicas dentales de nuevos tratamientos y la digitalización como herramienta diagnóstica y de planificación. Para aplicarlo en el día a día, nuestro papel es ofrecer a nuestros colegiados un programa formativo de máxima calidad que le permita ser conocedor de las últimas novedades casi sin desplazarse. Otro fin importante es acercar el Colegio a la sociedad y para ello desarrollamos actividades como la campaña de salud bucodental donde ofrecemos información importante relacionada con la salud bucodental o la comisión de ética, mediación y deontología para cuando lo necesiten los ciudadanos.

“Solo buscando la excelencia en lo que hacemos, donde la formación de nuestros colegiados tiene un papel fundamental, nos permite ofrecer a los pacientes una atención de máxima calidad, cada vez con una mayor precisión”, apunta el Dr. Flores.

Formación continua y digitalización impulsan una odontología precisa y de máxima calidad.

Los tratamientos dentales son ahora más completos, menos invasivos y mucho más precisos. El diagnóstico y la planificación del tratamiento se realiza con un enfoque interdisciplinar, lo que permite a los dentistas ofrecer mejores tratamientos, más estables a lo largo del tiempo, un tratamiento individualizado y, a su vez, mejorar la experiencia del paciente.

El CODS desarrolla un programa de formación continuada de alto nivel científico que permite a sus colegiados desarrollar una odontología de máxima calidad en Sevilla. Es referente en el sector nacional e internacional y aglutina 25 cursos en diferentes formatos: curso teórico presenciales, cursos teórico-prácticos, cursos online, talleres de RCP y venopunción, además de sesiones formativas de otros temas como inspecciones, legislación o fiscalidad.

Como novedad este año se ha llevado a cabo un exitoso curso de Actualización en Odontología para ayudar a los dentistas a preparar las oposiciones convocadas por el SAS. Es un programa de formación inédito que cubre la necesidad de estos profesionales que acuden a la convocatoria.

“Ha tenido un fantástico respaldo con 150 asistentes y se ha retransmitido a las sedes de los colegios de dentistas de Almería, Cádiz, Granada y Huelva, con lo que se han podido formar también dentistas de otras provincias andaluzas”. El curso ha contado con ponentes de reconocido prestigio profesional y académico con amplia experiencia en los temas impartidos y adaptados a las plazas del SAS.

Desde 2024 el CODS también lanzó un simposio internacional con carácter bianual, que el año pasado consiguió gran participación de asistentes y un gran respaldo de la industria, reuniendo a ponentes de prestigio nacional y de fuera de España.

Relación con la administración

El CODS ve fundamental el apoyo a sus colegiados en su quehacer diario en la clínica. En ocasiones, las gestiones burocráticas para apertura de una nueva clínica, las licencias o cómo afrontar una inspección sanitaria, puede hacerse bastante tedioso y complejo para un profesional que a diario también tiene que atender a sus pacientes.

El CODS acerca servicios y apoyo administrativo para optimizar la atención dental.

“Mantenemos reuniones con la Administración para poderle transmitir la realidad de la profesión del dentista para que toda la normativa y burocracia se adecúe al día a día de la profesión”, apunta Flores, quien asegura que “hay una excelente relación con la Consejería de Salud y la Delegación en Sevilla y con los servicios de inspección”.

“A pesar de los problemas que surgen en el día a día, hay una comunicación directa que permite tratar los problemas de una forma ágil, conjunta y con buen ánimo, lo que redunda en beneficio de todos”.

Con el Ayuntamiento de Sevilla también hay una sólida relación para ahondar en la difusión de información de salud bucodental, “fundamental para tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestra boca y su repercusión en la salud general”.

La importancia de la salud bucodental

El CODS realiza una campaña informativa cuyo principal objetivo es concienciar a la población de la importancia de la salud bucodental y cuidar de la misma por un profesional cualificado: “10 razones para acudir al dentista de forma habitual” (www.revisatuboca.com).

Las patologías bucodentales son las enfermedades no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. Y la caries dental es la enfermedad crónica más extendida en el mundo. Aunque en la actualidad la prevalencia de enfermedades bucodentales ha disminuido, la salud bucodental de los españoles aún sigue siendo una asignatura pendiente. Convivimos con la caries sin darle importancia y sin tener en cuenta que puede derivar en un absceso dental, o en un dolor agudo, entre otros.