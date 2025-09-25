ADA-ITS ofrece un nuevo curso para maquinistas de trenes en Sevilla

Traccion Rail, la empresa de transporte ferroviario del grupo Azvi, y el centro de formación ADA-Instituto Tecnológico Superior (ADA-ITS), han organizado un curso de preparación para maquinistas de trenes con licencia tipo A. Esta nueva oferta, que cuenta con el respaldo de la Fundación Azvi, comenzará el próximo octubre, dando a sus participantes la posibilidad de obtener el título oficial para ejercer esta profesión.

En este curso, diez alumnos recibirán formación especializada en una profesión de alta demanda en el sector ferroviario. La licencia de conducción de maquinista es un permiso que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y permite a su titular la conducción de vehículos y locomotoras de maniobras, trenes de trabajo a velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y en una distancia de 40 kilómetros, vehículos ferroviarios empleados para el mantenimiento y la construcción de las infraestructuras férreas y locomotoras cuando se utilizan para realizar maniobras.

Este proyecto es posible gracias a la estrecha colaboración entre Grupo Azvi y ADA-ITS, una relación que se consolidó en 2018, cuando ADA-ITS fue homologado como Centro de Formación de Personal Ferroviario por la AESF, con el apoyo de la compañía andaluza.

Además, la Fundación Grupo Azvi participa en el proceso de selección de los participantes que se lleva a cabo mediante entrevista personal. Los requisitos para poder conseguir una plaza en este curso son disponer de título de Bachillerato, técnico de Formación Profesional o equivalentes, haber cumplido los 20 años antes de la fecha del examen, que será convocado en febrero de 2026, disponer de un reconocimiento médico para someterse a la prueba, certificado de aptitud psicofísica y disponer de un dispositivo electrónico, ya sea tableta u computadora, para el seguimiento del curso.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de septiembre y se realizará mediante el envío de un correo electrónico remitido a la siguiente dirección: montse.exposito@adaits.es . En el correo se adjuntará el DNI, la titulación, el currículum y un teléfono de contacto.

La formación comenzará el octubre y tendrá un total de 425 horas, de las que 300 son teóricas y otras 125 prácticas.