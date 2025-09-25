El Dual: un proceso de formación clave para la inserción laboral juvenil

El sistema de Formación Dual está adquiriendo especial relevancia en el panorama educativo y laboral de España en 2025. Actualmente, la simple obtención de un título universitario o de grado superior no garantiza el acceso directo a un puesto de trabajo para el alumnado recién egresado. Por este motivo, la Formación Profesional Dual se ha consolidado como una alternativa cada vez más valorada, ya que integra la educación académica con una sólida experiencia laboral en empresas, aumentando significativamente la empleabilidad juvenil.

En el contexto actual, el mercado laboral español demanda perfiles profesionales adaptados a las necesidades reales de las empresas. Según los últimos informes del INE y del Ministerio de Educación publicados en este 2025, la especialización y la experiencia práctica marcan la diferencia a la hora de acceder a un empleo de calidad. De este modo, el sistema dual se posiciona como una solución eficiente: aúna las ventajas de la formación teórica y la capacitación práctica, evitando la desconexión entre educación y trabajo.

¿Qué es la Formación Dual y cómo funciona?

La Formación Dual se define como el modelo educativo que combina el aprendizaje en el aula con la realización de prácticas remuneradas en empresas colaboradoras. Este formato, implantado en España ampliamente desde el curso 2019-2020 y reforzado en años posteriores por la legislación educativa, ha experimentado un crecimiento sustancial, especialmente a partir de 2023. En la actualidad, es posible cursar ciclos de FP Dual en diversas familias profesionales –desde tecnología, sanidad o hostelería, hasta sectores emergentes como la transformación digital–.

El procedimiento implica que el estudiante se vincule a una empresa desde el inicio del curso. Así, “el alumnado cuenta desde el primer momento con un pie en la realidad laboral”, señalan fuentes del Ministerio de Educación. El alumno alterna periodos de formación académica en el centro y prácticas en la compañía, lo que facilita la adquisición de competencias técnicas y transversales.

Ventajas competitivas del modelo Dual frente a la formación exclusivamente académica

Este sistema, según apuntan analistas del sector educativo, ofrece varias ventajas frente a la formación tradicional universitaria o de FP superior:

- Aprendizaje orientado al puesto de trabajo gracias a la participación directa en procesos reales dentro de la empresa.

- Prácticas externas con carácter remunerado, estrechando el vínculo con el tejido empresarial y permitiendo una mayor adaptación al entorno productivo.

- Mayores tasas de inserción laboral: datos recogidos por el Observatorio de la FP indican que el 67% de titulados en FP Dual logran empleo en los seis meses siguientes a finalizar sus estudios.

- Adquisición de habilidades transversales y técnicas: quienes optan por esta modalidad desarrollan competencias como la resolución de problemas, el trabajo en equipo o la adaptabilidad, muy valoradas por las empresas en el actual contexto económico.

“La experiencia laboral previa y el contacto con la realidad empresarial son clave en la decisión de contratación de personal joven”, remarcan directores de recursos humanos consultados.

La expansión de la Formación Dual no solo beneficia a estudiantes y empresas. El efecto multiplicador de este sistema se manifiesta también en el crecimiento económico, reducción del desempleo juvenil y mejor alineación de la educación con las demandas del mercado. Las empresas, por su parte, se benefician del acceso a futuros trabajadores formados a medida, con mayor capacidad de adaptación y motivación.

Adicionalmente, la realización de estas prácticas fomenta el desarrollo personal del alumnado. “La motivación y la ambición por proyectar una carrera profesional propia aumentan notablemente entre quienes han realizado una formación dual”, afirman orientadores en centros educativos.

En los últimos cursos, cada vez más jóvenes con titulaciones universitarias optan, tras finalizar sus estudios, por integrar una FP Dual con el objetivo de obtener un perfil especializado y orientado a las demandas reales de un sector concreto. Este movimiento responde a la necesidad de diferenciarse en un mercado laboral competitivo, donde no basta con una titulación generalista.

La rapidez en la inserción laboral y las condiciones ventajosas de la modalidad dual, como los contratos vinculados a las prácticas y la formación adaptada, han motivado a numerosos graduados a seguir este itinerario, en especial en ramas técnico-industriales y TIC.

Aspectos clave de la FP Dual en el marco europeo

El sistema español de Formación Dual guarda paralelismos con aquellos implantados en Alemania, Suiza o Austria, países de referencia con bajas tasas de desempleo juvenil. La adaptación progresiva y contextualizada a nivel autonómico español ha permitido que el número de matriculados haya aumentado en más de un 30% en los últimos dos cursos, según datos facilitados por el Ministerio de Educación en febrero de 2025. Las previsiones oficiales apuntan a que estos programas serán implantados de manera mayoritaria en todos los ciclos medios y superiores antes del año 2030.