EIG Education consolida en Sevilla la excelencia académica de Esic University

A esta oferta académica, se añaden los programas propios de grado y posgrado, incorporando como novedad este curso, los ciclos superiores de Marketing y Publicidad y el de Administración y finanzas.

La formación de máster mantiene su esencia: programas prácticos, adaptados a la empresa real y liderados por profesionales en activo. Simuladores, talleres, proyectos y visitas a empresas, garantizan un aprendizaje multisectorial y aplicado. No en vano, un 93% de los alumnos logra empleo al año de finalizar, con la posibilidad de completar su experiencia con una estancia internacional opcional.

En la oferta de ESIC University destaca el programa Executive MBA (EMBA), acreditado por AMBA, el cual se mantiene como la opción preferida por profesionales senior que buscan un salto cualitativo en su carrera. Este programa combina la adquisición de competencias directivas avanzadas con el desarrollo de habilidades de liderazgo, estrategia y toma de decisiones, proporcionando una visión integral de la gestión empresarial y fomentando la creación de redes profesionales de alto nivel.

En el área de marketing, además del Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO) destaca el Máster en Marketing Digital cuyo objetivo es mejorar la competitividad profesional del alumno al más alto nivel, abarcando todas las áreas críticas de este ámbito, como la estrategia digital, el posicionamiento, la gestión de datos, el uso estratégico de redes sociales y el E-commerce tendente hacia la omnicanalidad. Es una apuesta firme para transformar a sus alumnos en verdaderos profesionales capaces de dirigir, de forma estratégica, un departamento de marketing digital manteniendo una visión integral que les permita tomar decisiones inteligentes con impactos económicos favorables sin perder de vista el desarrollo de las habilidades directivas y de liderazgo necesarias para crecer cualquier organización.

Por otra parte, impartimos el Máster en Dirección de Personas y RRHH (DRHO), el Máster en Finanzas (MDF) y destacando por su implicación internacional, el Master Degree in International Business (MIB), que se cursa íntegramente en inglés y enfocado preparar a los alumnos para liderar operaciones internacionales, gestionar la expansión de negocios y optimizar estrategias de ventas y marketing en mercados globales. Su enfoque combina análisis económico, comercio internacional, gestión intercultural y herramientas digitales avanzadas, capacitando a profesionales a afrontar los retos de la globalización y desarrollar una carrera con proyección internacional.

En EIG Education somos conscientes de las necesidades formativas actuales, que va más allá de los programas superiores y por ello ofrecemos distintas opciones, como el Programa de Liderazgo Empresarial, el Programa en Mejora y Actualización Directiva y el Programa Superior en Dirección de Ventas, impartidos junto a ESIC Business & Marketing School. Destaca como novedad, el programa NegocIA: Inteligencia Artificial aplicada al Negocio, presencial y con 50 horas de duración.

Además, del Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG) y el Grado Oficial online en Marketing y Comunicación Digital ambos de ESIC University, el curso 2025/26 marca un hito con el inicio de los Ciclos Formativos Oficiales de Grado Superior, con una primera oferta que incluye dos itinerarios: Marketing y Publicidad y Administración y Finanzas.

A toda esta oferta académica, se suma el papel que juega la Unidad de Desarrollo Profesional, el impulso empresarial que ofrece la Formación In Company, y el valor añadido que supone ser centro examinador oficial de la Universidad de Cambridge

Además, el campus acoge el Programa de Transformación Digital para Pymes y Autónomos, financiado al 100% por los Fondos Europeos Next Generation,

EIG Education se define como una escuela que confía en el talento de las personas y en nuestro campus en Sevilla contamos con un propósito fundamental, ser reconocidos como una escuela de alto nivel profesional que mantiene el cuidado al detalle al alumnado y logra que entre profesores, alumnos y empresas, se tejan vínculos reales, fuertes, productivos y perdurables.