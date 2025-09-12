Másteres de la UGR: una nueva oferta orientada a la sostenibilidad y la inteligencia artificial

El catálogo de másteres oficiales de la Universidad de Granada ofrece unas propuestas de estudio flexibles e innovadoras que apuestan por una formación adaptada a los intereses académicos y profesionales de los graduados tanto nacionales como internacionales, cada vez más presentes en sus aulas. Esta apuesta por la especialización en la formación abarca las grandes áreas de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, y a su vez, permite al estudiantado continuar formándose en los programas de doctorado de la UGR, cuya amplia oferta completa el mapa de titulaciones de la institución académica.

Para el curso 2025-2026, la Universidad de Granada tiene previsto ampliar su catálogo de másteres oficiales hasta un total de 157. De esta forma, la oferta de másteres quedaría configurada por 22 títulos de la Rama de Artes y Humanidades, 46 de Ciencias Sociales y Jurídicas, 18 de Ciencias, 17 de Ingeniería y Arquitectura, y 22 de Ciencias de la Salud.

Las nuevas propuestas que pretende implantar la institución académica granadina de cara al próximo curso están relacionadas con el respeto al medioambiente y el uso de la inteligencia artificial. Así se ofertan para este curso el Máster Universitario en Sostenibilidad y Gobernanza Ambiental, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Máster Universitario en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial, de la misma rama, título conjunto por la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía, elevándose así la oferta de títulos conjuntos.

Esta amplia oferta incluye titulaciones bilingües, dos títulos de la alianza europea de universidades Arqus y cuatro másteres Erasmus Mundus de reconocido prestigio internacional en el ámbito de las Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 18 títulos dobles internacionales y 24 que imparten su docencia a distancia (virtual o híbrida). Este amplio y diverso mapa de másteres se enmarca en la política de internacionalización de la Universidad de Granada, que apuesta por favorecer las competencias lingüísticas, preparando al estudiantado para afrontar su futuro laboral en entornos internacionales y temas de gran actualidad.

Por otra parte, siendo conocedora de la importancia de la formación conjunta en estudios oficiales, la UGR oferta además 26 programas académicos de simultaneidad de doble máster, entre los que destacan los 19 títulos diseñados conjuntamente con el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y otros del ámbito de la Ingeniería, la Economía y la Arquitectura, respondiendo, de esta forma, a las demandas del mercado laboral e investigador. Los Másteres oficiales de la Universidad de Granada destacan, además, por su alta calidad académica, siendo impartidos por una plantilla docente con una acreditada excelencia investigadora, tanto de la propia institución como de otros centros nacionales e internacionales, lo que garantiza una enseñanza rigurosa y la adquisición de las competencias propias de cada título.