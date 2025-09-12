Las universidades andaluzas apuestan por la IA

El sistema universitario andaluz avanza firmemente hacia la modernización y la adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral con la incorporación de la Inteligencia Artificial en su catálogo académico, concretamente a través de 84 nuevos títulos de grado, máster y doctorado que han sido aprobados a principios del verano de 2025 para ser incorporados a partir del curso 2025/2026. El Consejo Andaluz de Universidades ha ratificado en sesión celebrada este martes la lista definitiva de estos títulos, en la que queda patente el peso creciente de las disciplinas tecnológicas y la hibridación con otros campos del conocimiento.

De los ochenta y cuatro nuevos títulos autorizados para su implantación entre 2025 y 2026, la distribución entre universidades públicas y privadas de Andalucía resulta especialmente equilibrada y estratégica. En concreto, las instituciones públicas ofrecerán “un total de 51 nuevas enseñanzas” que comprenden 14 grados, 30 másteres y 7 doctorados, mientras que las universidades privadas presentarán “33 nuevos títulos: 19 grados, 12 másteres y dos doctorados”. Esta ampliación se inserta en la programación académica que se extiende hasta el año 2028.

Uno de los núcleos más destacados de la nueva oferta académica en Andalucía es la fuerte presencia de itinerarios vinculados a la Inteligencia Artificial. Así, la IA se introduce de forma transversal no solo en grados y másteres vinculados a la informática y la ingeniería, sino también en estudios de ciencias sociales, economía, administración de empresas y humanidades digitales. “La Inteligencia Artificial se ha colado en varios de estos nuevos títulos”, señala el comunicado difundido por el Consejo Andaluz de Universidades.

Se incluyen programas como el de Inteligencia Artificial o el de Ingeniería Robótica

La presencia de la Inteligencia Artificial responde tanto al auge de la demanda internacional de profesionales cualificados en esta disciplina como a la estrategia nacional y europea de digitalización e innovación. Esta tendencia se refleja en la programación de nuevos grados específicamente denominados en Inteligencia Artificial, así como en másteres sobre ciencia de datos, Big Data, automatización, robótica avanzada y aplicaciones éticas y jurídicas de algoritmos y sistemas inteligentes. Esta convergencia responde a la necesidad de perfiles polivalentes, capaces de combinar competencias técnicas con capacidades analíticas, sociales y legales.

La programación académica aprobada se alinea con las necesidades emergentes del tejido empresarial, institucional y científico andaluz. Según las fuentes universitarias, “la inclusión de estas nuevas titulaciones responde a análisis detallados de empleabilidad, impacto social e I+D+I”, en los diferentes sectores económicos clave para Andalucía, como las tecnologías de la información, biotecnología, energía renovable, salud digital, logística y turismo inteligente.