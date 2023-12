SEVILLA ON ICE con noria gigante y dos pistas de hielo

El parque de Atracciones “más divertido de la navidad” se llama SEVILLA ON ICE, que en esta, su 6ª edición, nos ofrece más de 25 atracciones infantiles y juveniles, entre ellas la noria más alta que se ha instalado en Sevilla (5 metros más que la que se montó el pasado año). El otro plato fuerte de este parque temático invernal son sus 2 pistas de hielo la de adultos, la mayor de Andalucía, con hielo natural y cubierta con una grandiosa carpa. Y la de niños, lógicamente de menores dimensiones, cuenta con los “apoyos” para que los más pequeños inicien con total seguridad sus primeros pasos sobre el hielo.

Ambas pistas cuentan con monitores especializados que vigilan y ayudan en el aprendizaje SEVILLA ON ICE un año más, exclusivamente en el Muelle de las Delicias, ofrece además una amplia variedad de atracciones y “cacharritos” como el Dragón Eliot, El Saltamontes o la Nueva Casa de la Risa FUN HOUSE. Y como no, los Scalextric, Pista de Coches, Tren de la Bruja, Pista Americana y un largo etc.

Completan las instalaciones un simpático mercadillo navideño y una amplia zona gastronómica con una gran oferta de productos para poder almorzar, merendar o cenar cualquiera de nosotros

En cuanto a sus precios y forma de pago se mantiene el uso de la tarjeta sevillaonice que se puede recargar a través de la web sevillaonice.com incluso a través del móvil o bien dirigiéndose a la taquilla pagándola en efectivo o con tarjeta de crédito. También se puede adquirir un superbono de 100 navicoins, con lo que resulta a un 1 euro cada navicoin

El parque SEVILLA ON ICE, abre sus puertas desde el jueves 30 de noviembre hasta el domingo 7 de enero, los días lectivos a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche y los fines de semana, vísperas y festivos de 12 de la mañana a 12 de la noche. Los días 24 y 31 de diciembre se abrirá de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Infórmate de nuestras promociones en nuestra página web sevillaonice.com