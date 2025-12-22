ABU conquista Sevilla: cinco grandes proyectos en marcha

El grupo promotor ABU, de origen sevillano, está viviendo un momento clave de expansión por todo en el territorio nacional sin dejar de lado la ciudad que lo vio nacer. Tras levantar proyectos por toda Andalucía, Madrid y País Vasco, recientemente ha anunciado que también llevará su sello a uno de los barrios mejor ubicados de la capital valenciana. Será el primer residencial de la compañía en la zona de Levante, donde lleva un tiempo con el ojo puesto.

Por otro lado, cabe destacar que este otoño ha estado lleno lanzamientos en la capital hispalense, algo que no ha dejado indiferente a nadie. En cuestión de pocos días, el grupo promotor ha comunicado dos nuevos residenciales en Sevilla, uno en el barrio del Porvenir y otro en la Plaza de Chapina, en un solar de Triana que llevaba décadas baldío.

El grupo promotor está detrás de cinco grandes proyectos en marcha en la ciudad / M.G.

A este ritmo de crecimiento se suma al hecho de que ABU está actualmente detrás de los cinco proyectos residenciales más relevantes que se desarrollan en Sevilla: dos fases de Residencial en Artillería, otras dos en Residencial Fábricade Vidrio, Residencial El Prado y, ahora, los dos nuevos desarrollos de El Porveniry Chapina. Además, estas promociones no solo destacan por su ubicación estratégica, sino también por su concepción diferencial dentro del mercado inmobiliario.

ABU ha logrado posicionarse como un referenteen vivienda de alta calidad,con propuestas que se alejan del enfoque tradicional para apostar por espacios exclusivos, funcionales y diseñados en especial por cada propietario. La identidad de la marca ABU se ha consolidado precisamente gracias a este carácter singular de sus proyectos: viviendas de diseño, con amplias posibilidades de personalización y una atención al detalle que se ha convertido en sello distintivo del grupo.

Esta filosofía ha generado una comunidad creciente de seguidores y futuros residentes que valoran la combinación de arquitectura vanguardista, la innovación y un estilode vida único. Con cada nuevo lanzamiento la promotora reafirma su compromiso, su liderazgo y su capacidad para transformar la experiencia residencial en su lugar de origen, Sevilla.

Artillería interior salón / 5

Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como sociofundacional y máximoaccionista, cuenta entre sus asociados con importantes empresarios tanto del ámbito local y nacional, y está basado en un formato societario pionero en el sector, siendo la primera compañía en volumen de negocio a nivel autonómico y entre las diez primeras a nivel nacional.

Esta promotora inmobiliaria es artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, la Comunidad Valenciana y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo. La compañía actualmente vive uno de sus mejores momentos y alcanza hoy en día una facturación anual de 1.400 millones.

La compañía, en mitad de un panorama inmobiliario español desafiante, ha demostrado su capacidad para enfrentar los desafíos. La solidez en el cumplimiento de entregas y la agresiva estrategia de adquisición de suelos reflejan un enfoque equilibrado hacia la continuidad operativa y el crecimiento sostenible. Con una visión clara y un compromiso firme con la calidad, Grupo ABU se posiciona como un actor clave en el futuro del sector inmobiliario español.