Acuario de Sevilla: Los seres mágicos del océano

Los protagonistas de estas fiestas —el pez luna, el pez unicornio, los peces voladores, la tortuga laúd y el ajolote— cobrarán vida a través de una exposición, invitando a grandes y pequeños a sumergirse en su mundo para conocer de cerca lo que les convierte en animales especiales.

Del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 ven a vivir con nosotros una Navidad mágica, diferente. Y recuerda nuestros horarios especiales de Navidad:

24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: de 10.00 a 16.00.

de 10.00 a 16.00. 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero: de 12.00 a 18.00.

Este año hemos preparado una agenda de actividades y planes para que los niños y sus familias celebren la Navidad bajo el mar.

Magia en la vida del océano

Un espacio temático donde podrás conocer a los protagonistas de esta Navidad: los seres mágicos del océano. Podrá visitarse en el siguiente horario (acceso gratuito):

De lunes a viernes de 11:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:00.

Sábados y domingos de 11:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00.

Tened en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero el horario será de 12.00 a 14.00. Cerrada los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Belén Marino

El tradicional nacimiento se transforma un año más en un belén muy especial. Las figuras de metacrilato, instaladas en el tanque del Manglar, convivirán con cientos de peces. Una estampa única que une la magia de la Navidad con la belleza del océano.

Carta para los Reyes Magos

Los más pequeños podrán depositar su carta en el buzón real del océano. Las cartas viajarán por el mar hasta llegar a los Reyes Magos del mar… ¡guiadas por la magia del océano!

Concurso de Fotografía "Un océano mágico"

¿Te atreves a capturar la magia del mar? Esta Navidad, el Acuario de Sevilla os invita a participar en el concurso de fotografía “Un océano mágico”. Muéstranos qué es para ti lo más mágico que tiene el mar, los animales o los paisajes marinos y participa con tu mejor fotografía que recoja ese momento. Para participar mándanos tu foto a través de Instagram, siguiendo las bases publicadas en nuestra web.

Primer premio: 200 euros en efectivo.

200 euros en efectivo. Segundo premio: cena para dos en las cenas entreMares del acuario.

Feliz Navidad Acuario Sevilla / M.G.

Programación navideña

Visita de la Estrella Marina de la ilusión

22 de diciembre y 2 de enero:

Horario: De 11.30 a 13.30

Lugar: Hall (zona de la Navidad). Actividad gratuita. La estrella marina más brillante del océano visitará el acuario para recoger los deseos de grandes y pequeños. Una cita cargada de emoción, magia y esperanza. Durante dos horas la estrella del océano dará la bienvenida a la Navidad mágica del mar, explicará por qué es importante proteger a los animales que allí habitan y qué podemos hacer en nuestro día a día para cuidarlos.

Visita de Papá Noel Marino

23 de diciembre

Horario: De 11.30 a 13.30.

Lugar: Hall (zona de la Navidad). Actividad gratuita. Una experiencia educativa para conocer cómo trabajamos en la recuperación y cuidado de tortugas marinas. Los participantes descubrirán qué hacer si encuentran una tortu ga varada o un rastro de nido en la playa, el trabajo diario que realizamos con ellas en el acuario y por qué su conser vación es tan importante para nuestros océanos.

Curso de Tiburones para niños

23 de diciembre

Horario: De 09.00 a 14.30. Entrada al acuario, visita a las zonas técnicas y ac tividades de investigación con muestras biológicas de verdad. Actividad recomen dada para niñ@s de 6 a 13 años. Reserva de plazas: reservas@acuariosevilla.es 40 euros por persona.

Durante una mañana formarán parte del equipo técnico del Acuario de Sevilla. Aprenderán junto a los biólogos cómo son los tiburones, cómo se alimen tan y todo lo necesario para su mantenimiento en un acuario. Una jornada llena de diversión y momentos inolvidables para descubrir la importancia de estos animales en la conserva ción del océano.

Alimentación de tiburones / M.G.

Taller "Los animales que molan"

24 y 31 de diciembre:

Horario: De 11.30 a 13.30

Lugar: Hall (zona de la Navidad). Actividad gratuita. Una actividad divertida y educativa donde las niñas y niños aprenderán que la magia reside en las pequeñas diferencias, que convierten a un ser vivo en un ser especial. Conocerán de cerca cómo son los protagonistas de nuestra Navidad.

Navidad con Tortugas Marinas en familia

26 de diciembre

Horario: De 10.00 a 14.00

Precio: 45 euros por persona.

Edad: Recomendada para mayores de 8 años. (Reserva: reservas@acuariosevilla.es). Esta Navidad, vive un día único junto a nuestras tortugas marinas y descubre de cerca su mundo. Durante la actividad, podrás participar en la alimentación y cuidado de las crías, acompañando a nuestro equipo técnico. Además, aprenderás sobre su biología y conocerás de cerca los programas de conservación en los que el Acuario de Sevilla trabaja para protegerlas.

Magia bajo el mar

26 y 31 de diciembre

Horario: De 12.00 a 13.00

Acceso: Actividad gratuita con la entrada al acuario. Un espectáculo de ilusionismo en el que la ciencia, el mar y la fantasía se dan la mano. Porque en el fondo del océano… ¡la magia también existe!

Taller “La Tortuga Mágica”

27 y 28 de diciembre, 3 y 4 de enero:

Horario: De 11.30 a 12.30

Lugar: Recorrido junto al esqueleto de la ballena.

Acceso: Actividad gratuita con la entrada al acuario. Una experiencia educativa para conocer cómo trabajamos en la recuperación y cuidado de tortugas marinas. Los participantes descubrirán qué hacer si encuentran una tortuga varada o un rastro de nido en la playa. Un cuento-taller dedicado a las tortugas marinas, símbolo de resistencia y esperanza. Los niños conocerán su historia y aprenderán cómo podemos ayudar a protegerlas.

Teatro “¿De quién es el mar?”

29 de diciembre

Horarios: A las 12.00, a las 13.00 y a las 17.00

Lugar: Auditorio Global Omnium.

Acceso: Gratuito al auditorio con la entrada al acuario (hasta completar aforo). Un espectáculo familiar que invita a reflexionar, a través de la emoción y el humor, y a disfrutar con una obra de teatro sobre la importancia de cuidar el océano y compartir su magia con todos los seres que lo habitan.

CURSO TIBURONES PARA NIÑOS / M.G

Curso de Ajolotes para niños

30 de diciembre:

Horario: De 09.00 a 14.30

Precio: 40 euros por persona.

Edad: Recomendada para niños/as de 6 a 13 años. (Reserva: reservas@acuariosevilla.es). ¿Sabías que los ajolotes pueden regenerar todas sus extremidades, su cerebro y su corazón? En este curso los participantes podrán ver en directo su alimentación, aprender sobre sus cuidados y conocer de cerca su biología, el vínculo que tienen con el agua y por qué es tan importante proteger a este fascinante anfibio mexicano.

Pintacaras marino

30 de diciembre

Horario: De 11.30 a 13.30

Lugar: Hall (zona de la Navidad). Actividad gratuita. En nuestra actividad de pintacaras marino, los más pequeños podrán convertirse en su animal favorito del océano: tiburones, tortugas, medusas, caballitos de mar y muchas criaturas más.