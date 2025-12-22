El Alumbrado Navideño, un evento que no te puedes perder

La Navidad ya ha llegado, y los sevillanos pueden disfrutar del nuevo alumbrado navideño que ilumina las diversas calles de la ciudad. Sevilla cuenta este año con numerosas calles y plazas decoradas, con el fin de embellecer el entorno urbano en esta nueva Navidad. La Casa Consistorial ha expresado a través de sus canales oficiales que “se cuenta con la mayor iluminación de la historia”, un elemento fundamental para llenar de luz la ciudad y, sobre todo, para despertar aún más ilusión entre los más pequeños en esta época de celebración y alegría.

El Ayuntamiento de Sevilla señaló el 29 de noviembre como el día oficial del encendido de las luces de Navidad. Los encargados de inaugurarlo fueron los niños de la Fundación Alalá, una organización de gran importancia que trabaja para ofrecer un futuro más próspero a menores en situación de vulnerabilidad. Ese mismo día, a las 17.30, tuvo lugar una actuación en la Avenida de la Constitución, donde quienes quisieron acercarse disfrutaron de villancicos interpretados por diversos coros, música navideña a cargo de la Banda Municipal de Sevilla y la actuación de la artista Pastora Soler.

Sevilla iluminada por Navidad

Los cambios en la iluminación navideña de este año se han convertido en uno de los elementos más llamativos de la celebración. El Ayuntamiento subraya que hay “más de nueve millones de leds, más días, calles y plazas iluminadas, concretamente 304, diez más que el año pasado”. Así, se espera que este haya sido un año mágico y alegre para quienes disfrutan la Navidad en la capital andaluza.

La iluminación es uno de los pilares fundamentales que hacen que la Navidad sea especial en Sevilla. Por ello, la ciudad cuenta este año con una amplia decoración navideña en muchas de sus calles y plazas. Entre las novedades destacan los Jardines de Cristina, la calle Enramadilla, la Avenida de San Francisco Javier, la Plaza de San Marcos, la Plaza de San Lorenzo, la Avenida de la Paz, la calle Maestro Arrieta y la calle Torcuato Luca de Tena, situada frente al hospital infantil. También se han instalado cortinas lumínicas en las fachadas de la Plaza de San Francisco y del edificio Laredo.

Uno de los puntos que ha recibido una iluminación especial es la Avenida Luis de Morales, que no se decoraba desde 2011. Su regreso era una de las novedades más esperadas por los sevillanos. Además, el Ayuntamiento ha impulsado novedades como la iluminación navideña en la barriada del Gordillo, el Belén Gigante de San Telmo o la conversión de la Avenida de la Constitución en la “Avenida de la Navidad”. Esta vía luce este año “32 árboles luminosos de grandes dimensiones en ambos márgenes, de 7,60 metros de altura, acompañados por 17 bolas de Navidad con motivos transversales aéreos y otros 42 elementos sobre las farolas”.

La Navidad trae luz a las calles

Uno de los aspectos más destacados es el coste de la iluminación navideña. El Ayuntamiento de Sevilla subraya que “se ha invertido cerca de dos millones de euros, lo que permite que la ciudad cuente con la mayor iluminación de su historia”. El gasto ha aumentado un 18,5% respecto al año anterior, una de las mayores inversiones realizadas para potenciar esta época festiva.

También se han fijado los horarios del encendido: las luces permanecen activas desde las 18.30 hasta las 00.30. Sin embargo, en los días festivos —24 y 31 de diciembre y 5 de enero— el horario se amplía hasta la 01.30.

La Navidad es una época de celebración y alegría. Ya es posible observar el resultado del trabajo de los técnicos municipales, que han instalado por toda la ciudad una gran variedad de guirnaldas luminosas y adornos navideños. Con el alumbrado ya encendido, los sevillanos disfrutan de una ciudad más viva, iluminada y preparada para celebrar estas fiestas.