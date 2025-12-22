Los Arcos, referente navideño en Sevilla

Los Arcos se convierte estas Navidades en uno de los lugares imprescindibles de la ciudad para vivir estas fechas, a través de una agenda de más de 16 actividades para diciembre y enero en la que no faltan teatros, musicales, visitas a uno de los Reyes Magos o una gran pista de patinaje sobre hielo, entre otros planes familiares.

Musicales y conciertos durante los fines de semana

A ritmo de humor y canciones, los más pequeños podrán conocer al gran villano de la Navidad, El Grinch, el 23 de diciembre, a las 18.30 .

Tras la Nochebuena, la música regresará a Los Arcos con un concierto lírico de Navidad, a las 18.30 del 26 de diciembre; y el musical ‘El cascanueces’, el 27 de diciembre en el mismo horario.

Shows, teatros y una historia con los más pequeños como protagonistas

Para los amantes del espectáculo, tampoco faltarán los shows y teatros. Este mismo lunes, a las 19.30 horas, Yeyo Guerrero activará a todo el público a través de una comedia participativa.

Las sorpresas continuarán el día 28 con ‘The Bubble Show’, una exhibición de burbujas gigantes que se realizará a las 12.30 y a las 18.30.

De cara al día 29 de diciembre, a las 18.30, el teatro ‘El Reino de la Navidad’ acercará a los más pequeños una historia sobre las cartas de los Reyes Magos.

Solo un día después, el 30 de diciembre, el microteatro ‘¿A qué sabe la luna?’ continuará este ciclo cultural, a las 12.30, y por la tarde, los niños protagonizarán una gincana teatral que tendrá lugar a las 18.30.

Los Arcos, para disfrutar la Navidad

Enero: La antesala perfecta del Día de Reyes

Los Arcos dará la bienvenida al año 2026 de la forma más especial. El día 2 de enero, a las 18.30, las familias disfrutarán de ‘Hay un orangután en mi cuarto’, y, tras ello, el 3 de enero, el Rey Mago llegará al centro para recibir a todos en dos sesiones que irán de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00.

La pista de hielo, uno de los grandes planes

Estas fiestas, Los Arcos estrena una pista de hielo ecológico, un espacio de más de 120 m² de hielo ecológico perfectamente equipado para disfrutar en familia y vivir una experiencia navideña al completo.

AMAMA: Una colaboración solidaria que se consolida como tradición navideña

Un año más, Los Arcos ofrece su punto de empaquetado solidario, donde los visitantes podrán envolver sus regalos hasta el 5 de enero a cambio de un pequeño donativo destinado íntegramente a la Asociación Amama, referente en la lucha contra el cáncer de mama. Esta colaboración, consolidada como una de las acciones más emblemáticas del centro, contribuye a dar visibilidad a su labor y a apoyar a mujeres afectadas y a sus familias.