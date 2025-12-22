El centro comercial Lagoh: La magia de la Navidad en Sevilla

El centro comercial y de ocio Lagoh Sevilla inicia una de las épocas más especiales del año con una propuesta doble: el estreno de su campaña navideña y la llegada de Ilusiona Space, uno de los proyectos de ocio familiar más esperados en Andalucía. Con esta apertura, Lagoh refuerza su posicionamiento como destino líder en entretenimiento, compras y experiencias en Sevilla.

Bajo el claim “Vive un viaje inesperado”, Lagoh pone en marcha su acción de Navidad, que se celebrará del 16 de diciembre al 4 de enero. Durante estas semanas, el centro contará con un espacio especialmente decorado para la ocasión, transformado en un escenario que invita a descubrir la magia de estas fechas a través de un ambiente envolvente, luminoso y lleno de detalles pensados para sorprender a toda la familia.

Dentro del programa navideño, los visitantes podrán vivir algunos de los momentos más entrañables de las fiestas. Papá Noel estará presente en el centro durante los días previos a la Nochebuena para recibir personalmente a los más pequeños, mientras que un Paje Real tomará el relevo para recoger las cartas destinadas a Sus Majestades los Reyes Magos. Ambos encuentros se desarrollarán en un entorno temático que busca crear recuerdos inolvidables para los niños y sus familias.

Decoración dentro del Centro Comercial Lagoh / M.G.

A este espíritu festivo se suma la incorporación de Ilusiona Space, el nuevo gran referente de ocio familiar en Andalucía. Este innovador espacio, el más ambicioso de la compañía Ilusiona, combina movimiento, juego y tecnología en un entorno seguro y adaptado para todas las edades. Su imponente parque infantil de tres alturas reúne más de treinta actividades —desde toboganes y piscinas de bolas hasta zonas interactivas, rocódromo y pista americana— diseñadas para fomentar el desarrollo y la diversión de los más pequeños.

El nuevo centro cuenta también con una Family Zone, donde los adultos pueden relajarse y disfrutar de una cafetería mientras los niños juegan, así como con salas tematizadas para cumpleaños, áreas para celebraciones especiales y una amplia Zona Arcade equipada con simuladores, máquinas recreativas, experiencias de realidad virtual y puestos gaming de última generación. La experiencia se completa con una Star Store, que ofrece productos exclusivos y merchandising.

Con su campaña navideña y la apertura de Ilusiona Space, Lagoh se consolida una vez más como el gran destino de ocio de Andalucía, invitando a todos los visitantes a “Vivir un viaje inesperado” repleto de magia, emoción y diversión.