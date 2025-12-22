Cruceros Torre del Oro: El primer belén sobre el río Guadalquivir

Estas Navidades, Cruceros Torre del Oro abre sus puertas a una excepcional muestra de belenes a bordo de una de sus embarcaciones, atracada en los muelles junto a la Torre del Oro, en Sevilla. El barco ha sido decorado especialmente para la ocasión, incorporando árboles de Navidad y adornos tradicionales que crean un ambiente cálido y festivo. Con esta iniciativa, la compañía presenta el primer belén instalado sobre el río Guadalquivir, una propuesta inédita que une tradición y un escenario único.

La exposición está compuesta por 13 dioramas que recrean escenas de la vida de Jesús, combinando el valor artístico de cada pieza con la riqueza de la tradición belenista en un entorno singular. Se trata de una muestra atípica e inusual, tanto por su montaje como por su ubicación sobre el río, elementos que refuerzan la excepcionalidad de la propuesta.

Cada diorama ha sido diseñado para transmitir la esencia del belenismo, permitiendo contemplar el detalle y la meticulosidad de cada obra. Entre las piezas expuestas se incluye una selección de trabajos del maestro belenista Rafael Salas García, cuya labor contribuyó al desarrollo y conservación de esta tradición. La muestra incorpora parte de su obra como reconocimiento a su aportación al belenismo sevillano. Asimismo, también se exhiben piezas cedidas por la Asociación de Belenistas de Sevilla “La Roldana”, referente en la ciudad.

La iniciativa pone en valor la labor social de Cruceros Torre del Oro, que mantiene durante todo el año un firme compromiso con colectivos vulnerables a través de acciones benéficas, colaboraciones con asociaciones y el patrocinio de actividades solidarias. La entrada a la exposición es libre y gratuita. Quienes lo deseen podrán realizar un donativo voluntario, que será destinado íntegramente a ayudar a los Reyes Magos a llevar la ilusión de la noche más mágica del año a los niños que más lo necesitan.

La muestra podrá visitarse del 16 al 28 de diciembre, de 11.00 a 19.00, en el muelle junto a la Torre del Oro.

Sevillanos y visitantes están invitados por Cruceros Torre del Oro a subir a bordo y disfrutar de esta experiencia navideña única, en la que tradición, cultura y solidaridad se unen en un entorno inigualable sobre el Guadalquivir. Información: 954 561 692 info@ctosevilla.com