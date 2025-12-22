Más ilusión esta Navidad en TORRE SEVILLA

Una Navidad más Torre Sevilla se llena de magia e ilusión para celebrar la Navidad. Torre Sevilla ha preparado una programación especial para vivir juntos la Navidad mezclando tradición, innovación y experiencias que se queden en la memoria colectiva.

Pista de patinaje: diversión asegurada

TORRE SEVILLA estrena este año una pista de hielo sintético en su Plaza Norte, en la que poder disfrutar de esta actividad tan navideña y coleccionar momentos inolvidables.

Un Belén que homenajea la tradición familiar

Un año más, TORRE SEVILLA cuenta con un majestuoso Belén artesanal de 45 m², diseñado por el belenista Enrique Haro. Ubicado en el lobby de la torre (Galería 0), el Belén rinde un homenaje a la tradición familiar y a la ilusión compartida de la Navidad.

Encuentros personalizados con Papá Noel y el Heraldo Real

Como todos los años, Papá Noel y el Heraldo Real vendrán al centro para recibir las cartas de los más pequeños, escuchar atentamente sus peticiones y sorprenderlos con detalles especiales sobre sus deseos. Papá Noel tendrá su Fábrica de Regalos en la Galería 1, mientras que el Heraldo Real recibirá a los más pequeños en su Casa Mágica también en la Galería 1. Las reservas se harán a través del Punto de Información del centro de forma presencial o llamando al 649 73 78 25.

Belén en Torre Sevilla / Luis Romero

Espectáculos musicales y de magia los domingos

La Galería 0 acogerá diferentes espectáculos para disfrutar en familia de la tradición y la magia de estas fechas:

Coro de villancicos (21 de diciembre): los villancicos más clásicos llenarán la Galería 0 del mejor ambiente navideño.

los villancicos más clásicos llenarán la Galería 0 del mejor ambiente navideño. Zambomba Flamenca (28 de diciembre): bulerías y villancicos de nuestra tierra.

bulerías y villancicos de nuestra tierra. Espectáculo de Magia (4 de enero): un show familiar lleno de ilusión en los días previos a la llegada de los Reyes Magos.

Talleres infantiles para fomentar la creatividad

La Plazoleta en la Galería 1 vuelve a acoger este año actividades infantiles. Desde el 22 de diciembre al 4 de enero, los más pequeños se divertirán compartiendo y creando recuerdos navideños en talleres con temáticas navideñas tan sorprendentes como el cajón flamenco, la pintura fluorescente, la creación de pócimas o juegos tradicionales. Y un escape room muy especial de Harry Potter y el misterio de la Navidad. Los talleres son gratuitos y la inscripción es a través de torresevillaclub.com.

Mercados Navideños

Del 13 de diciembre al 4 de enero, la Galería 0 se llenará de moda, decoración y artesanía local con el Mercado Pop-Up de Navidad.

Además, el centro contará desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero con el Punto de Empaquetado Solidario de regalos a beneficio de la Asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla).

Para más información sobre horarios, actividades y reservas: www.cctorresevilla.com y nuestras redes sociales.