Metromar: Una Navidad inolvidable

Estas fiestas, del 19 de diciembre al 5 de enero, queremos que vivas momentos de los que se guardan para siempre: encuentros con Papá Noel y el Rey Melchor, talleres dulces, solidaridad… y un gran sorteo final que te puede llevar a Disneyland® Paris. En Metromar la Navidad suena a familia, fotos bonitas y planes que abrigan el corazón.

Casita Navideña

Del 19 al 24 de diciembre.

Un escenario pensado para hablar con Papá Noel y el Rey Melchor, hacer fotos y vivir la ilusión de cerca. Consulta los horarios en nuestras redes. Ubicado Frente a Fitness Park.

Rey Melchor (Con su Paje Real)

Del 26 de diciembre al 5 de enero.

Toma el relevo de Papa Noel para recoger deseos y hacer magia.

Cuentacuentos

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero.

De 19.00–20.00. Historias para soñar en familia que podrás disfrutar en nuestro local de Navidad con un aforo de 40 personas en orden de llegada. En la primera planta.

Metromar en Navidad / M.G.

Taller de Galletas con Mamamcake

De 18.00 a 19.00

En un espacio mágico, los más peques crearán su galleta navideña con ayuda de Mamacake. Aquí tienes las temáticas de nuestras decoraciones:

Diciembre : día 19 muñeco de nieve, día 20 botas de Papá Noel, día 21 guantes, día 22 Papá Noel, día 23 arbolito, día 26 bola de Navidad, día 27 reno, día 28 copo de nieve, día 29 muñeco de jengibre, día 30 estrella fugaz.

: día 19 muñeco de nieve, día 20 botas de Papá Noel, día 21 guantes, día 22 Papá Noel, día 23 arbolito, día 26 bola de Navidad, día 27 reno, día 28 copo de nieve, día 29 muñeco de jengibre, día 30 estrella fugaz. Enero: día 2 ángel, día 3 caja de regalos y día 4 RR. MM.

El aforo es de 25 niños por orden de llegada. (Sin sesiones los días 24 y 25 de diciembre y 01 de enero), y está ubicado en la primera planta.

Árbol solidario

Queremos que todos los niños tengan un juguete estas fechas. Podrás donar en nuestro punto de información junto a una ONG colaboradora que hará llegar los juguetes a quien más los necesita.

Puerta mágica

Participa en nuestro sorteo de la “Puerta Mágica” en Metromar y sigue las instrucciones, entrarás en el gran sorteo de un viaje a Disneyland® Paris para 2 adultos y 2 niños, valorado en casi 4.000 euros, para conocer el nuevo mundo de Frozen.

Un premio para vivir la fantasía en familia. Solo tienes que entregar un ticket de compra igual o superior a 20 euros, solo serán válidos los tickets físicos comprendidos entre las fechas de nuestra Navidad, en el Punto de información, y registrarte en nuestro formulario para participar en el sorteo, allí mismo, en el Punto de información.

Te llevarás un código de participación y podrás probar suerte el día 3 de enero a partir de las 20.00 con una de las 3 llaves que abrirán la puerta a un regalo inolvidable.

Y los horarios de participación en nuestra Puerta Mágica y recogida de juguetes, ubicadas en el Punto de Información es: todos los días con programación de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 del 19 de diciembre al 3 de enero (no disponible el día 25 de diciembre y 1 de enero).

Aquí te dejamos información útil: Todas las actividades son gratuitas y están sujetas a aforo/turnos. Te recomendamos venir con tiempo y consultar horarios el mismo día en el Punto de Información y en nuestras redes sociales. Si realizas fotos, etiquétanos: nos encantará ver tus momentos en Metromar.

Ven a vivir una Navidad inolvidable en Metromar. Te esperamos.